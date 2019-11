Zurigo sfida Francoforte e Parigi La Borsa svizzera vuole Madrid

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 18 novembre 2019) Risiko in pieno svolgimento tra i gestori di listini azionari europei: Six, il gestore delladi, entra a gamba tesa su Euronext e prova a soffiarle ladi(Bme), valutata ben 2,8 miliari di euro. Un premio molto alto rispetto alle valutazioni diche potrebbe essere difficile recuperare anche nel caso si realizzino importanti sinergie, a meno di non puntare su un allargamento del business dei dati e analisi finanziarie, sul modello delladi Londra. Non è però detto che Euronext stia a guardare, tanto che il prezzo dei titoli Bme stamane è balzato sopra i 34 euro per azione in contanti offerti da Six. Rilancio in arrivo? Segui su affaritaliani.it

