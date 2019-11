Zola | “Napoli supporti Ancelotti”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista a Gianfranco. Tra i temi affrontati anche quello delle favorite per lo scudetto. Persono Juve e Inter, con un vantaggio per la squadra di Sarri. “La Juventus ha un vantaggio dato da una rosa eccezionale. E quando hai ricambi così di qualità, alla lunga…”. La Juve, per lui, è subito dietro a Liverpool e City anche per la corsa alla Champions (insieme a Barcellona e Psg) “Ad alzare quella Coppa i bianconeri stanno andando vicini da un po’. La squadra è di grande livello, ma in Champions ci sono avversarie fortissime e tutto dipende dal momento di forma che si attraversa da febbraio-marzo in poi e dagli accoppiamenti negli ottavi e nei quarti: pescando l’Ajax i bianconeri lo scorso anno sembravano essere stati baciati dalla dea bendata e invece…” Ci sono anche altre squadre che stanno facendo bene, ...

