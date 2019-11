Volley | Alessandro Fei nella storia | miglior marcatore di tutti i tempi in Serie A | Fox

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019)Fei è diventato ildidellaA1 dimaschile. L’opposto di Piacenza ha raggiunto questo storico traguardo durante la partita vinta ieri contro Monza al tie-break, ha messo a segno 14 punti fondamentali per la vittoria degli emiliani e ha così toccato quota 9694 punti battendo lo storico primato di Hristo Zlatanov, attuale direttore generale proprio dei Lupi che in carriera ha siglato 9688 marcature. Il quasi 41enne (spegnerà le candeline il prossimo 29 novembre) era fermo a 9680 prima dell’incontro di ieri e, giocando da titolare al posto dell’infortunato Gabriele Nelli, ha avuto la possibilità di rimpinguare il proprio bottino che mette insieme regular season, playoff e Coppa Italia della massima categoria mentre se si aggiungono anche le prestazioni dell’anno scorso passato inA2 sempre con la casacca ...

