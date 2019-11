Volkswagen - La produzione della ID 3 passa anche da Dresda

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 18 novembre 2019) Laespande lanuova ID.3, l'elettrica attesa su strada dalla prossima estate. Oltre allo stabilimento di Zwickau, la Casa tedesca sfrutteràla fabbrica di.Limpianto di. I primi esemplari su piattaforma Meb realizzati presso la Gläserne Manufaktur dovrebbero essere messi in commercio a partire dallautunno del 2020 e non è escluso che, in futuro, l'impianto possa assemblare altri modellifamiglia ID. Dopo lespansione osservata negli ultimi mesi con la realizzazione di nuove aree di business, il sito sarebbe al centro di ulteriori piani di sviluppo volti a dare maggior risalto alla struttura e a far sì che possa sostenere diverse attività inerenti alla mobilità, come la raccolta dei veicoli (soprattutto elettrici) o i collaudi delle ultime tecnologie sviluppate dallain collaborazione con partner e start-up.Il programma ...

