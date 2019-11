Violenta rapina al kebab | titolare ferito | il responsabile fugge con quasi 10mila euro

Messina : rapina Violenta contro una novantenne - due arresti : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - All’alba di oggi, a Brolo ( Messina ), i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Patti ( Messina ), Ugo Domenico Molina, su richiesta della lo

Messina : rapina Violenta contro una novantenne - due arresti : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) – All’alba di oggi, a Brolo ( Messina ), i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Patti ( Messina ), Ugo Domenico Molina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Angelo Cavallo, a carico di due persone del posto ritenute ...

Donna picchiata - Violenta ta e rapinata a Genova - fermati due sudamericani : Gli stranieri, così come un terzo complice che risulta tuttora ricercato, sono indagati per lo stupro di una ragazzina di 16 anni avvenuto nei giorni scorsi con le medesime modalità Federico Garau ? Luoghi: Genova

Genova - due ventenni arrestati per aver Violentato - picchiato e rapinato una donna : I due ventenni arrestati hanno dato l'appuntamento alla vittima in un edificio abbandonato del quartiere San Fruttuoso di Genova e qui l'hanno violentata, picchiata e infine rapinata del cellulare e della sua borsa. Un terzo sospettato è riuscito a fuggire. La banda è accusata anche di aver stuprato una sedicenne.Continua a leggere