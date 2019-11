Video Paganese Bari | 0-1 | | highlights e gol Ai galletti basta il solito Antenucci!

Diretta Picerno Paganese/ Streaming Video e tv : Santaniello sfida Scarpa : Diretta Picerno Paganese: Streaming video e tv, risultato live della partita, valida nella 12giornata del girone C della Serie C.

DIRETTA/ Paganese Avellino - risultato 0-0 - Video streaming tv : si comincia! : DIRETTA Paganese Avellino streaming video e tv: risultato live 0-0. Comincia il match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Video/ Rieti-Paganese - 1-2 - : highlights e gol - crisi nera per i sabini - Serie C - : Video Rieti-Paganese, risultato finale 1-2,: Diop e Mattia condannano i sabini alla sesta sconfitta in sette giornate, crisi nera per gli uomini di Mariani.

DIRETTA/ Cavese Paganese - risultato 0-0 - streaming Video e tv : Baiocco decisivo : DIRETTA Cavese Paganese: streaming video e tv, risultato live, 0-0,: Baiocco decisivo su Matino che aveva schiacciato di testa.