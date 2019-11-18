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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16 | 30 Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16:30 (Di lunedì 18 novembre 2019) Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA Roma-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMLANARE E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, QUI CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTIE CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI LA CASILINA E LA NETTUNENSE, CODE NELL0RDINE DA LAGHETTO A BORGHESIANA E DA PAVONA A CECCHINA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE SULLA VIA PONTINA E’ UN ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16:30: VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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