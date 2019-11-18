romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16:30: VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsAutostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale - Affaritaliani.it
Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 15.30 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA PORTUENSE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA DIREZIONE Roma SU VIA DEI CASTELLI RomaNI CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO SU VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ECCETTO IN INTERNA DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA, QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA AURELIA L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA AURELIA E Roma FIUMICINO E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PER ALLAGEMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGEMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; SONO ANCORA IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSE ANCHE LA SP125 AUSENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSE LA SP125 AUSENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSE LA SP125 AUSENTE ...