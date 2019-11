Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019)18 NOVEMBREORE 15.30 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLASULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA PORTUENSE A VIA CHIARALUCE ALTRE CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA PRUDENZA POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’: CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI SCORSI E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DI DOMANI, MARTEDI’ 19 NON VERRA’ EFFETTUATA IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @ManzianaComune: #MANZIANA: MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA IV NOVEMBRE E VIA SAN GIOVANNI BOSCO I me… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 12:30: VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20… -