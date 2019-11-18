romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-11-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsAutostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale - Affaritaliani.it
Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ECCETTO IN INTERNA DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA, QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA AURELIA L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA AURELIA E Roma FIUMICINO E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 18 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PER ALLAGEMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER ALLAGEMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ALL’ALTEZZA DI CASTELFORTE; SONO ANCORA IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, PRESENTI SUL POSTO VIGILI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA SP76 DEI SANTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSE ANCHE LA SP125 AUSENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSE LA SP125 AUSENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NUMEROSI I DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO LA Regione NELLE ULTIME ORE, NEL DETTAGLIO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA PER ALLAGAMENTI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CADUTA ALBERI CHIUSE LA SP125 AUSENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA CODA A SETTEVENE ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE PALO IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DANTE DA MAIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA SI ...