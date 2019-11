Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019)18 NOVEMBREORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAPER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHETPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE. PASSIAMO AL TRAFFICO, INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE TRA AURELIA E OSTIENSE MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LAURENTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA RACCORDO E TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO SULLA DIRAMAZIONESUD,SI PROCEDE A RILENTO A SEGUITO DI INCIDENTE TRA MOPNTEPORZIO E BARRIERA DISUD ...

