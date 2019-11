Venezia | Primo ministro armeno in visita all' Isola di San Lazzaro

Maltempo - nuova ‘marea eccezionale’ prevista a Venezia per le 12 : 30. Toscana in tilt : Arno sopra primo livello di guardia : Venezia, “UN’ALTRA GIORNATA DURA” La previsione è confermata: prevista acqua alta intorno alle 12:30, quando a Venezia si raggiungeranno il 160 centimetri. Si tratta di una “alta marea eccezionale” e la viabilità pedonale sarà allagata al 77%. Quella di oggi “sarà una giornata dura”, ha detto Luigi Brugnaro, sottolineando che comunque “i venti sono in diminuzione, e il picco previsto dal Centro ...

Venezia - entro 40 giorni primo piano di interventi : E' stata firmata questo pomeriggio dal capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli, l'ordinanza che nomina il sindaco

LIVE Partizan Belgrado-Venezia 18-21 - Eurocup basket in DIRETTA : Reyer in vantaggio alla fine del primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-25 Tripla di Thomas, timeout Venezia. 28-25 Azione personale e canestro di Peiners. 26-25 Tap-in di Thomas. 24-25 Daye da due dall’angolo destro! 24-23 Thomas in semigancio, altro sorpasso Partizan. 22-23 Zero su due di Thomas ai liberi. 22-23 Torna davanti Venezia con Chappell! 22-21 primo vantaggio per il Oartzan con Peiners che ha anche il libero aggiuntivo ma lo sbaglia. 20-21 ...

Diretta/ Ascoli-Venezia - risultato 0-0 - video streaming DAZN : fine primo tempo : Diretta Ascoli-Venezia, risultato 0-0, video streaming DAZN: si chiude un primo tempo senza troppe emozioni, match ancora in parità

DIRETTA/ Venezia Cremona - 21-15 - streaming video tv : Primo quarto - basket - : DIRETTA Venezia Cremona streaming video e tv: risultato live della partita di basket per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Dal primo luglio 2020 i turisti dovranno pagare la tassa di ingresso per entrare a Venezia : Da luglio 2020 i turisti che vorranno visitare il centro storico e le isole della Laguna dovranno pagare, a seconda dei giorni, tre, sei o otto euro. Il via definitivo alla cosiddetta “tassa di sbarco” è arrivato ieri, 25 ottobre, in consiglio comunale con la modifica del regolamento precedentemente approvato. La disposizione è stata introdotta per limitare il turismo in una città che nel 2018 ha avuto 19 milioni ...

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a fine primo quarto (21-27) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37 Due liberi di Christon e il Limoges torna nuovamente sul +6 31-35 Risponde purtroppo Christon dall’arco. 31-32 FILLOY! BOMBA DEL -1! 28-32 TRIPLA DI BRAMOS! 25-32 Mbala lotta a rimbalzo e trova il tap in vincente. 25-30 Bramos con il jumper del -5. 23-30 Due liberi di ...

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a metà primo quarto (10-16) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-16 Ancora Conklin sotto canestro appoggia al vetro il +6. Timeout immediato per Venezia. 10-14 Gioco da tre punti di Conklin. 10-11 Watt chiude il pick&roll e appoggia al vetro. 8-11 Dentro il libero supplementare di Invernizzi. 8-10 Invernizzi firma il primo sorpasso per il Limoges. C’è anche il fallo di Stone. 8-8 Tripla di Invernizzi e pareggia il Limoges. 8-5 Appoggio al vetro ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup basket in DIRETTA : 22-19 - le triple di Bramos portano avanti la Reyer a fine primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-18 Splendida palla di Udanoh per Tonut accorrente nel pitturato: appoggio facile e due punti Si riparte al Taliercio con il secondo quarto TOP SCORER – VENEZIA: Bramos 6; TOFAS Bursa: White 6 22-18 LA RISPOSTA DI Bramos! Ed è con la sua seconda tripla che la Reyer Venezia chiude avanti il primo quarto! 19-18 Tripla pazzesca di Mejia, di tabella. Non doveva neppure esserci, si è ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup basket in DIRETTA : si comincia al Taliercio - Reyer a caccia del primo successo continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Tra poco la presentazione delle due squadre sul parquet del Taliercio 19:50 Dieci minuti all’inizio della sfida al Taliercio! 19:48 Cambiando per un attimo competizione, matura proprio in questi secondi la sconfitta dell’Happy Casa Brindisi all’esordio assoluto in Champions League: il Neptunas Klaipeda vince 81-71 con 23 punti dell’ex Virtus Bologna Deividas ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Reyer Venezia a caccia del primo successo - al Taliercio arriva il Tofas Bursa : Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A con il trentello rifilato a Cantù, per l’Umana Reyer Venezia è tempo di cercare di assaporare nuovamente il sapore del successo anche in EuroCup. Al Taliercio è tempo di pensare alla sfida che oppone i lagunari ai turchi del Tofas Bursa, squadra che ha avuto il suo periodo migliore nella storia vent’anni fa, con due campionati vinti e l’unica Eurolega disputata. Nelle ultime due ...

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 (3) : (AdnKronos) – La creazione e lo sviluppo di un sistema complesso di riscossione che vede la predisposizione di un programma web specifico che consenta il pagamento attraverso i diversi sistemi (carte credito, paypal, bonifico); la necessità di creare e contrattualizzare una adeguata rete di vendita sul territorio metropolitano e anche nelle province limitrofe; l’implementazione di un’adeguata rete di vendita di apposita ...

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 : Vnezia, 9 ott. (AdnKronos) – La giunta comunale ha dato il via libera oggi a Ca’ Farsetti alla delibera di Consiglio di modifica del Regolamento comunale ‘per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, con cui si propone di fissare al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore degli adempimenti ...