Venezia | presidente municipalità Burano | ' aiuti per mettere in sicurezza le case'

Venezia : presidente Porto - 'accessibilità ormai in emergenza' (2) : (AdnKronos) - Oltre alle esigenze contingenti, l’Autorità ritiene che sia urgente dare soluzione ai nodi burocratici e normativi che bloccano l’implementazione di un piano a medio e lungo termine per la manutenzione delle vie navigabili all’interno della Laguna. Tra questi, risulta prioritario defin

Venezia : presidente Porto - 'accessibilità ormai in emergenza' : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - La pubblicazione nel pomeriggio di ieri dell’ordinanza 109/2019 della Capitaneria di Porto di Venezia che modifica i livelli minimi di pescaggio del canale Malamocco-Marghera aumentandoli per alcune tipologie di navi - in riconoscimento del buon lavoro svolto dall’Autor