Venezia | la città stremata si affida ancora alla Madonna della Salute

Venezia : la città riparte - aperte scuole e negozi : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Venezia respira, questa mattina il centro storico si è svegliato all'asciutto e sotto il sole dopo quattro giorni di acque alte, alcune da record. Per le 13,20 di oggi, il Centro Previsioni Maree del Comune ha previsto una punta massima di 1 metro e 5 centimetri, livel

Venezia : trattoria Zanze XVI lancia - 'regala una cena per aiutare la città' (2) : (Adnkronos) - Zanze XVI è sorto nello stesso luogo della storica trattoria dalla Zanze, punto di riferimento cittadino in cui già dalla fine del Sedicesimo secolo (da qui il nome) si ristoravano commensali del luogo e gente di passaggio, con l’obiettivo di fondere l’accoglienza e la convivialità tip

Venezia : trattoria Zanze XVI lancia - ‘regala una cena per aiutare la città’ : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) – Una cena per aiutare Venezia a risollevarsi dopo la devastazione provocata dall’acqua alta nella scorsa settimana. è l’iniziativa di Zanze XVI, trattoria di fondamenta dei Tolentini che in questi giorni, come moltissime altre attività commerciali lagunari, è stata messa in ginocchio dalle numerose alte maree eccezionali, tra tutte quella della notte tra il 12 e il 13 novembre che ha toccato ...

Venezia : trattoria Zanze XVI lancia - ‘regala una cena per aiutare la città’ (2) : (Adnkronos) – Zanze XVI è sorto nello stesso luogo della storica trattoria dalla Zanze, punto di riferimento cittadino in cui già dalla fine del Sedicesimo secolo (da qui il nome) si ristoravano commensali del luogo e gente di passaggio, con l’obiettivo di fondere l’accoglienza e la convivialità tipiche dell’osteria con una cucina di alto profilo. Il progetto nasce dall’idea di due giovani imprenditori ...

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 cm : turisti a caccia di selfie nel dramma della città allagata : Comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Acqua alta a Venezia - è record : marea a 150 cm in città - 3° superamento in 6 giorni : L’Acqua alta sta toccando in questo momento i 150 cm nel centro storico a Venezia, ma non dovrebbe essere ancora la punta massima di marea: lo rende noto il Centro maree del Comune spiegando che in mare il picco è già stato raggiunto, a 155 cm, e quindi si attende che questo sia il livello che toccherà anche a Venezia. Sembra scongiurato il picco inizialmente previsto di 160 cm. La città è ora allagata per il 70%. Il terzo superamento dei ...

A Venezia è attesa acqua alta 160 cm. Allagherà il 77% della città : Venezia sta per affrontare un'altra "giornata dura" come ha ammesso ieri il sindaco e Commissario delegato per l'emergenza Luigi Brugnaro: l'ultimo bollettino del Centro Maree aggiornato alle 5 di questa mattina conferma la previsione di acqua alta intorno alle 12:30, quando si raggiungerà il livello massimo di 160 centimetri: in questi casi si parla di "alta marea eccezionale" con una viabilità pedonale allagata al 77%.

Acqua alta Venezia - esperto : “L’accelerazione dei fenomeni mette in crisi la capacità di adattamento della città” : Venezia si è sempre adattata, nei secoli, al graduale innalzamento del livello della laguna sulla quale fu costruita oltre mille anni fa. Ma ora, con l’accelerazione dei fenomeni, la sua capacità di adattamento è messa a dura a prova, e nemmeno un progetto concepito meno di vent’anni fa come il Mose riuscirà a far fronte ai cambiamenti climatici in atto. È la considerazione del professore Veneziano Carlo Giupponi, docente di Economia ...

Venezia - esausto in treno dopo aver aiutato (gratis) i cittadini in difficoltà : la foto è virale : Tra le tante storie di solidarietà nel dramma dell'alta acqua a Venezia, c’è anche quella di un elettricista di Peschiera del Garda. "Prima di crollare dava ancora consigli e si dispiaceva di aver potuto fare solo 6 interventi su 50 chiamate ricevute" scrive l'autore dello scatto. Il governatore Zaia: "Onore a te, grazie di tutto cuore".Continua a leggere

Italia - Nazionale in visita a Venezia : “la città si rialzerà!” [FOTO] : Prima di trasferirsi a Palermo, la Nazionale Italiana fa sentire la vicinanza alla città di Venezia. Di rientro dalla felice trasferta in Bosnia, gli Azzurri hanno visitato il capoluogo veneto, messo in difficoltà dalle ultime piogge che si sono abbattute sulla regione. Sulla pagina ufficiale Instagram e sui profili di diversi calciatori dell’Italia sono state pubblicate diverse foto. View this post on ...

Alta marea Venezia : le squadre della Protezione Civile mettono in sicurezza chiesa - città e isole : La direzione della Protezione Civile regionale ha accolto la richiesta del Mibact Veneto che, attraverso l’attivazione dell’Unità di Crisi, sta raccogliendo informazioni per verificare lo stato di alcune chiese del territorio Veneziano dopo la nuova ondata di maltempo abbattutasi su città e sulle isole ieri mattina. L’Uccr-Mibact sta lavorando a stretto contatto con gli uomini della direzione regionale della Protezione Civile ...

Gli azzurri del calcio a Venezia : «Questa città supererà anche questa» : «Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza». C'è commozione e solidarietà nella parole di Gianluca Vialli,...

Venezia sommersa dall’acqua - la Nazionale Italiana vicina alla città : oggi allenamento a Mestre e visita in centro : Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po’ il disastro dei giorni scorsi La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all’aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal ...

Venezia - l’acqua alta torna a crescere : le immagini della città alle prese con un nuovo picco di marea da 160 cm : torna a cresce l’acqua alta a Venezia, dove nel corso della mattinata è prevista una marea da 160 centimetri. Nel video, il risveglio della laguna con l’acqua che invade le strade e i primi piani degli edifici. L'articolo Venezia, l’acqua alta torna a crescere: le immagini della città alle prese con un nuovo picco di marea da 160 cm proviene da Il Fatto Quotidiano.