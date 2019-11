Venezia | il male più grande che la affligge non è l’acqua alta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Fiumi d’acqua e di parole vengono versate in queste ore di lunga emergenza pere le sue isole; tutti brutalmente risvegliatisi da un sonno profondo hanno compreso, pare solo ora, che la città più bella del mondo sta morendo se non si corre ai ripari. Sì, ma quali ripari? Gli occhi sono puntati sul Mose, la vera vergogna veneta, divenuto nei decenni l’opera delle opere, la magnificenza tecnologica del Veneto, la dimostrazione di efficienza di un “popolo” (parole senza musica di Giancarlo Galan e Luca Zaia) e oggi oggetto di uno scaricabarile senza pari per non intestarsi la vergogna che ne deriva. Anzi facile, troppo facile ricorrere al trucchetto del ”ci hanno mangiato tutti”, così da mettere sullo stesso piano chi doveva controllare e chi ha ricevuto finanziamenti elettorali, chi governava il business della corruzione che ha fatturato oltre un miliardo e chi ...

