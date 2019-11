Venezia | Bonelli | “Il Mose? Se si finisce come è stato progettato è meglio che non si

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Angelo, presidente Federazione dei Verdi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sue ilha dichiarato: “Quando fuil, 30 anni fa, noi già allora dicevamo che quella progettazione non avrebbe dato risposta al tema delle maree. Non veniva considerata la questione dell’innalzamento dei mari e dei cambiamenti climatici. Sono stati spesi quasi 6 miliardi di Euro. Coloro i quali sono stati i pasdaran di quest’opera stanno comodamente col loro sedere sulla poltrona, a parte quelli che sono stati arrestati per tangenti. C’è proprio un’impostazione generale di questo Paese che non ha una visione del futuro. Ora vediamo un governatore del Veneto che intervisembrava un passante che ...

AntonellaStara2 : @LuigiBrugnaro @zaiapresidente @DPCgov @comunevenezia @CMVenezia @paola_demicheli @dariofrance @AnsaVeneto… - AntonellaStara2 : @LuigiBrugnaro @zaiapresidente @DPCgov @comunevenezia @CMVenezia @paola_demicheli @dariofrance @AnsaVeneto… - vvoxonline : #grandinavi #bonelli Anche questo è Veneto -