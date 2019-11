Vaticano | René Brüelhart lascia la presidenza dell’Autorità di informazione finanziaria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Colpita dalle indagini su operazioni finanziarie illecite, l’Autorità didelresta senza presidente:l’attuale numero uno, lo svizzero. Papa Francesco ha già nominato il successore, ma il nome verrà comunicato soltanto al rientro del Pontefice dal viaggio apostolico in Thailandia e Giappone, il 26 novembre. La Santa Sede intanto ha voluto soltanto precisare che sarà una “figura di alto profilo professionale e accreditata competenza a livello internazionale”, in modo da assicurare la continuità dell’azione istituzionale dell’Aif. Il portavoce del Papa tiene inoltre a specificare che il cambio è stato reso necessario da “precedenti impegni istituzionali dell’interessato e per la definizione di alcune procedure interne alla Santa Sede”. Ma il momento è davvero delicato per l’istituto. A ottobre, due ...

