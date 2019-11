Usa,Pompeo: colonie Israele sono legali

Leisraeliane in Cisgiordania noncontro il diritto internazionale. A pensarla così è il segretario di Stato americano, rinnegando un'opinione legale del Dipartimento di Stato che risale al 1978. La dichiarazione Usa riflette "una verità storica: il popolo ebraico non è colonialista straniero in Giudea e Samaria (Cisgiordania,ndr)". Così il premier israeliano Netanyahu. Anche il premier incaricato di formare il nuovo governo israeliano, Gantz, ha lodato l'"importante dichiarazione".(Di martedì 19 novembre 2019)