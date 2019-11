Uomini e Donne | Juan Luis Ciano su Facebook con un' altra donna | E' una mia

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 18 Novembre 2019 : Fiori Anonimi per Juan Luis. Gemma Infuriata! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over Gemma si infuria per il comportamento di Juan Luis, al quale vengono recapitati dei Fiori con annesso un biglietto anonimo. Ida e Riccardo invece continuano ad avere seri problemi di comunicazione! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 18 Novembre 2019: Fiori Anonimi per Juan Luis. Gemma Infuriata! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne : Ida e Riccardo in crisi - Gemma rischia di perdere Juan : Riccardo Guarnieri arrabbiato con Ida Platano a Uomini e Donne: lo sfogo Settimana infuocata a Uomini e Donne. Il lunedì nel programma condotto da Maria De Filippi partirà con il Trono Over e i drammi sentimentali dei protagonisti del filone senior della trasmissione. In studio torneranno nuovamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la coppia sembrerà essere ancora in crisi. Riccardo Guarnieri in particolare si sfogherà, sottolineando che la ...

Uomini e Donne - spoiler trono over : Tina balla con Juan Luis - Gemma le consegna una scopa : In questo periodo, al trono over di Uomini e Donne continua a tenere banco la diatriba tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due Donne si tollerano a malapena e lo dimostrano puntata dopo puntata con i loro frequenti battibecchi. Ebbene, nell'appuntamento di oggi, 18 novembre, la dama piemontese resterà profondamente amareggiata da Juan Luis per via del misterioso regalo che il cavaliere venezuelano riceverà. Successivamente, il cavaliere si ...

Spoiler Uomini e donne - Ida e Riccardo sempre più in crisi e lei scoppia in lacrime : La situazione tra Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata e discussa di questa edizione di Uomini e donne trono over, continua ad essere estremamente tesa. In molti avevano sperato che i due potessero abbandonare definitivamente lo studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi per vivere la loro relazione lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere ma, fino ad oggi, questo non è accaduto. E gli Spoiler che arrivano dalla ...

Anticipazioni Uomini e donne del 18 novembre - la Cipollari a Gemma : 'Hai stancato' : La nuova settimana di Uomini e donne si apre oggi 18 novembre con una puntata dedicata al Trono Over. Come accade ogni lunedì, essa concederà ampio spazio a Gemma Galgani e al suo complicato percorso di ricerca dell'anima gemella. Archiviata la breve frequentazione con Jean Pierre Sanseverino, sarà ora Juan Luis Ciano a diventare oggetto delle sue attenzioni. Ma qualcosa andrà storto anche questa volta, soprattutto perché la dama torinese non ...

Uomini e Donne - Oscar e Eleonora : lite e caos a Napoli nel locale - spiffero : Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora nervi tesi a Napoli. Si parla di un intervento dei buttafuori. Lo spiffero: “L’ex corteggiatrice avrebbe ammesso davanti a diversi testimoni la relazione con Nunzio”. Lui sarebbe l’ex della sorella di Branzani Da Napoli arriva uno spiffero ‘litigioso’ che parla di nervi assai tesi tra Eleonora Rocchini e Oscar […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar e Eleonora: lite e caos a ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato e Thomas : addio distanza - novità in arrivo : Uomini e Donne gossip, Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas pronti a fare un passo importante: la coppia supera i gossip così Nicole Mazzocato ha dedicato molto tempo ai suoi fan ieri sera, nell’era in cui si afferma sempre più la moda del rimanere a casa a guardare Netflix il sabato sera. O Tu sì […] L'articolo Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Thomas: addio distanza, novità in arrivo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - spoiler registrazione 14 novembre : Giulia sceglie Daniele : Uomini e donne, anche quest'anno, si sta rivelando ricco di sorprese. Durante l'ultima registrazione del programma, avvenuta il 14 novembre, Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta, preferendo Daniele ad Alessandro. Anticipazioni Uomini e donne registrazione 14 novembre: passione tra Giulia e Alessandro Le anticipazioni di Uomini e donne provenienti dalla registrazione del 14 novembre, e pubblicate da Il Vicolo delle News, raccontano che il ...

Anticipazioni Uomini e donne - Giulio lascia lo studio e va da Giovanna : forse è la scelta : Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico che avremo modo di vedere in onda durante le prossime settimane di messa in onda del dating show condotto da Maria De Filippi. I colpi di scena non sono mancati e grande attenzione è stata data, in particolar modo, a Giulio Raselli, il quale si è ritrovato al centro di una bufera complice il fatto che qualcuno ha ipotizzato che avesse fatto arrivare in studio ...

Uomini e Donne/ L'ascesa di Veronica : "Pronta a investire…" - trono classico - : Uomini e Donne, ecco come Veronica Burchielli ha conquistato il trono dopo il 'no' ad Alessandro Zarino.

Uomini e Donne caos Zarino-Raselli - parla Manuel : problemi - sospetti e recite : Uomini e Donne, bufera sulla redazione dopo la scelta di Alessandro Zarino e le segnalazioni su Giulio Raselli La redazione di Uomini e Donne è stata messa in discussione da più di qualcuno negli ultimi giorni. A far sospettare il pubblico è stato il trattamento riservato ad Alessandro Zarino dopo la scelta, quasi forzata, di […] L'articolo Uomini e Donne caos Zarino-Raselli, parla Manuel: problemi, sospetti e recite proviene da Gossip e ...

Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Parla lui : Uomini e Donne, Alessandro Basciano sul trono svela: “Per ora no!” Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon, lasciando a bocca asciutta l’altro corteggiatore Alessandro Basciano. Tuttavia in puntata, come riportato dal blog Il Vicolo, il pubblico in studio ha chiesto a gran voce che venga dato il trono a quest’ultimo. E a tal proposito Maria De Filippi ha ...