Una storia da cantare | esiste davvero una polemica social su Enrico Ruggeri

Donne che non lavorano per occuparsi della famiglia : Una storia italiana : In Italia molte Donne non riescono a conciliare la cura dei figli con la carriera, e per questo motivo scelgono di non lavorare. Questa scelta accomuna l'11,1 per cento delle Donne italiane tra i 18 e i 64 anni. Il dato è di molto superiore, quasi tre volte, alla media europea (3,7 per cento). A pre

Cupra - Una storia di successo : Cupra è uno dei brand più giovani nella storia dell'automobile, ma anche quello che sta crescendo e ottenendo risultati più rapidamente. Non solo a livello di vendite e di numeri, ma anche di immagine, grazie anche alla sua tribù di appassionati che si riconosce in una serie di valori comuni. Un concetto moderno con cui intendere un brand automobilistico, che va oltre l'auto stessa. Ne abbiamo parlato con Antonino ...

Floriana Secondi a Domenica Live : "Ho avuto Una storia con Teo Mammucari" : Durante il talk show Domenicale di Canale 5, la vincitrice del Grande Fratello 3 rivela la storia con il conduttore Mediaset.

Talisa Amici 19, la ballerina racconta la sua storia durante il primo giorno nella scuola di Canale 5 La storia di Talisa Ravagnani di Amici 19 non è uguale alla storia di tante altre ragazze della sua età. Talisa nel corso del primo daytime della nuova edizione ha raccontato le difficoltà che ha avuto lasciando

Sul Mattino Una storia di solidarietà e umanità da un campo dilettanti a Capri : Il calcio non è solo rivalità, è anche storia di avversari che però restano uomini, di solidarietà, di valori condivisi, di gratitudine. C’è tutto questo a margine della partita dell’Arzanese contro l’Asd AnaCapri. Lo racconta Il Mattino. Sabato pomeriggio, durante la partita del Campionato dilettanti, un calciatore dell’Arzanese, Filippo Saviano, dopo uno scontro di gioco fortuito, si accascia a terra. Accorre ad ...

La7 - lite Biancofiore-Feltri. “Sta facendo Una brutta figura sulla storia altoatesina”. “Me ne vado - sei Una esaltata che dice cazzate enormi” : Scontro rovente a “Non è l’arena” (La7) tra la deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore, e il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, sull’Alto Adige. Feltri, concordando con l’indipendentista Eva Klotz, parla di “invasione di italiani nell’Alto Adige”, fenomeno che avrebbe modificato la popolazione locale, all’indomani della fine della Prima Guerra Mondiale. Biancofiore non ci ...

Una storia da Cantare - gaffe di Ornella Vanoni : «Non si vede un caz*o» : Ornella Vanoni Problemi di ‘vista’. Ieri sera, tra gli ospiti della prima puntata di Una Storia da Cantare, dedicata a Fabrizio De Andrè, c’era anche Ornella Vanoni, che ha regalato al pubblico di Rai1 un’esilarante gaffe. La cantante si accinge a Cantare il celebre pezzo Bocca di Rosa, quando – una volta iniziato il brano – d’un tratto porta la mano sopra agli occhi e afferma: “Non si vede un ...

Focus ascolti : Una storia da cantare agguanta il pubblico "alto" del sabato sera Tv : Ieri sera è partito il ciclo di tre puntate di "Una storia da cantare", il nuovo spettacolo musicale del sabato sera della prima rete della televisione pubblica. Il programma ha ottenuto il 21,12% di share, un dato di ascolto che va ben oltre le più rosee aspettative. In molti pensavano che questo programma andasse fragorosamente a sbattere contro la corazzata di Canale 5 Tu si que vales che, per altro, anche ieri sera ha ottenuto un ...

Ascolti TV | Sabato 16 novembre 2019. Tú Sí Que Vales 29.5% - Una storia da Cantare 21.1% : Tú Sí Que Vales - Sabrina Ferilli Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 4.147.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.427.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.245.000 spettatori pari al 5.4% di share e NCIS Los Angeles è stato seguito da 1.010.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’Isola ha intrattenuto 1.068.000 ...

