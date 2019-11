Tragedia sulla Modica Ragusa : Una persona si lancia dal ponte Costanzo : Una persona si è lanciata dal viadotto Costanzo. Sono state queste le parole di un automobilista che oggi pomeriggio alle 17,30 ha lanciato allarme

“Una persona orrenda”. Paola Caruso choc : la confessione dell’ex Bonas è da brividi : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Ma di una presunta crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo si mormorava già da alcuni mesi. I primi indizi erano arrivati direttamente dai social network, quando entrambi si sono ...

The Crown 3 è su Netflix - senza Emanuele Filiberto (per fortUna) : cast - personaggi e link alla visione gratuita : The Crown 3 è su Netflix: da domenica 17 novembre la terza stagione della saga della Corona creata da Peter Morgan debutta in tutto il mondo dopo aver già convinto la critica inglese e incantato sul red carpet del cast all'anteprima londinese. cast e personaggi di The Crown 3 raccontano gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II scosso da nuovi assetti internazionali e una secolarizzazione della società che sembrano mettere in ...

Shopping online : è malattia per Una persona su 20 : Si può comprare qualsiasi cosa 24 ore su 24 e non serve uscire da casa: lo Shopping online sta diventando sempre di più un'abitudine a tal punto che si è trasformato in patologia: secondo gli esperti, una persona su 20 soffre di un vero e proprio disturbo compulsivo, una malattia. Esistono, poi, particolari occasioni in cui ci si abbandona all'irresistibile e sfrenata voglia di cliccare sul mouse, aggiungere sul carrello virtuale ed inviare il ...

Perde 90 Kg con l’aiuto di un personal trainer senza fare alcun intervento chirurgico - la storia di Una donna straordinaria : Tracy è una donna che, con la sua sola forza di volontà, è riuscita a dimagrire di 90 Kg senza sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. La donna era sempre a letto perché la sua mole non le permetteva di fare altro. E passava le sue giornate a mangiare. Un giorno ha detto da sola basta e ha contattato un personal trainer che, dopo aver parlato con lei ha deciso cosa avrebbero fatto insieme. I primi giorni di allenamento sono stati durissimi ...

Gb - giornale pubblica necrologio di Una persona ancora viva. Ira dei familiari : Nel Regno Unito, un giornale è incappato in una grave gaffe, pubblicando il necrologio di una persona “ancora viva”. Secondo quanto riporta Fox News, il quotidiano in questione è The Northern Echo, diffuso principalmente nel nord-est dell’Inghilterra, che ha appunto annunciato in questi giorni, tramite il suo sito web e i propri canali social, la morte di Charlie Donaghy, un ottantatreenne appassionato di sport amatoriali residente nella contea ...

Venezia - notte con l'acqua alla gola. Peggio del previsto : marea già a 187 cm. Morta Una persona a Pellestrina : Disastro acqua alta a Venezia: le previsioni del Centro maree del Comune danno la situazione in grave Peggioramento. Dai 148 centimetri delle ore 22 con l'82% della città allagata, si...

Gabriel Garko - un messaggio in codice per “Una persona speciale”? Dopo quel “gesto” l’entusiasmo dei fan è alle stelle : Gabriel Garko è stato ospite della puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ andata in onda lunedì 11 novembre. L’attore è andato nel salotto di Barbara D’Urso per presentare il suo libro che si intitola “Andata e ritorno” ma anche per incontrare due fan in ascensore. quel che ha fatto più scalpore è stato il bacio che gli ha dato Barbara D’Urso. Si parlava della polemica dei ritocchini e la D’Urso ha detto: ““Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro ...

Gabriel Garko non indossa la fede e svela Una crisi con la persona che ama : "Perché l’ho tolta? Mi hanno fatto arrabbiare" : L'attore ospite durante il nono appuntamento con Live - Non è La D'Urso, ha confessato di vivere una crisi con la persona che ama

Gabriel Garko non indossa la fede e svela Una crisi con la persona che ama : "Perché l’ho tolta? Mi hanno fatto arrabbiare” : L'attore ospite durante il nono appuntamento con Live - Non è La D'Urso, ha confessato di vivere una crisi con la persona che ama

È più probabile che l’umanità si estingua che Una persona venga colpita da un fulmine : (immagine: Getty Images) Qual è la probabilità che il genere umano si estingua? Al massimo una su 14mila all’anno, sostengono dall’università di Oxford. Il che significa che ogni anno ciascuno di noi ha meno chance di essere colpito da un fulmine o di vincere alla lotteria, che di morire durante un’estinzione di massa. E attenzione, i ricercatori hanno considerato solo le cause naturali, come l’impatto di un asteroide o una super eruzione ...

Enrico Piaggio - Un sogno italiano - Violante Placido a Blogo : "ll mio personaggio è un dark lady? Ma no! E' Una donna che sa quello che vuole..." : Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, con la regia di Umberto Marino, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino e Roberto Ciufoli.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato Violante Placido, l'attrice romana che interpreta la parte di Livia Rivelli, una dark lady spregiudicata, che, nel film tv, ...

Thiago Motta : “Ancelotti è Una persona fantastica - continuerà a fare bene il proprio lavoro” : Nel post partita di Napoli-Genoa ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Genoa, Thiago Motta. “Non so se è stata la nostra migliore partita, ma sono contentissimo dello spirito di squadra. Da quando sono arrivato cerco di mostrare ai ragazzi che questa è la strada giusta. Sono contentissimo della strada fatta insieme” Come vede Carlo Ancelotti? “Carlo lo vedo sempre bene, è una persona fantastica con la quale ...

Halo avrà Una serie TV - nuovi personaggi nel cast : Halo avrà la sua serie TV dedicata, e sarà prodotta da Showtime. Nel casto, come possiamo vedere, entreranno anche nuovi volti.Si parlava già dallo scorso aprile di come la serie dedicata al celebre fenomeno videoludico avrebbe preso forma. Si parlava di Pablo Schreiber nei panni di Master Chief nella serie dedicata a Halo. La serie sarà dunque prodotta da Showtime e sarà naturalmente basata sull'omonima saga videoludica, per la gioia di milioni ...