Un posto al sole | trama 20 novembre | Alex rifiuta il bacio di Vittorio

Un posto al Sole - anticipazioni : Vittorio denuncia l’aggressione omofoba subita da Carla : Vittoria Schisano è Carla in Un Posto al Sole Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. Al centro degli episodi in onda nei prossimi giorni la disavventura accaduta a Vittorio (Amato D’Auria) e Carla (Vittoria Schisano). Quest’ultima è rimasta, infatti, vittima di un’aggressione omofoba, mentre Vittorio è stato picchiato quando ha cercato di difendere l’amica. Il ragazzo, particolarmente scosso da quanto accaduto, ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5377 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 19 novembre 2019: Michele (Alberto Rossi) resta colpito dal potenziale di Vittorio (Amato D’Auria), che intanto ha preso molto a cuore la causa di Carla (Vittoria Schisano). Quest’ultima riuscirà a perorare le sue ragioni con le figlie Alex (Maria Maurigi) e Mia (Ludovica Nasti)?… La piccola Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) ha ancora problemi con la maestra ...

Un posto al sole anticipazioni : ANDREA deve dire qualcosa ad ARIANNA? : Sono ormai trascorsi quasi due mesi da quando Davide devenuto, interprete di ANDREA Pergolesi a Un posto al sole, rilasciava al periodico Grazia la dichiarazioni shock di cui tanto si è parlato: Sto per prendermi una pausa da Un posto al sole. Quindici anni sono tanti… Di lì a poco, ulteriori conferme sono arrivate dall’attore riguardo allo stop di ANDREA a Upas, come quella pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni: Mi sveglio nel cuore ...

Un posto al sole - Vittoria Schisano racconta la sua scelta : Un posto al sole: Vittoria Schisano tramite Carla Parisi veicola messaggi importantissimi La televisione, nonostante tutto, rimane uno dei mezzi più potenti per trasmettere un messaggio a un vasto pubblico di persone di diversa provenienza. E questo Un posto al sole lo ha capito benissimo: da anni infatti la popolare soap napoletana inserisce nelle sue […] L'articolo Un posto al sole, Vittoria Schisano racconta la sua scelta proviene da ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 novembre : Alex rifiuta ancora Del Bue : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Un posto al sole in onda fino a venerdì 29 novembre. Occhi puntati, ancora una volta, sulle vicende che hanno come protagonista il giovane Diego il quale, dopo essere uscito dal carcere, riuscirà a prendere in mano le redini della sua vita e per lui arriverà anche una nuova proposta di lavoro che, per certi versi, spaventerà un po' suo ...

Un posto al sole - trame al 29 novembre : il Del Bue incontra un famoso cantante : Un posto al sole, chiusa momentaneamente la parentesi gialla del caso Leone, orienterà le sue vicende su storyline più leggere. Le trame inerenti le puntate in onda dal 25 al 29 novembre rivelano che Vittorio incontrerà in radio un famoso cantante e grazie a lui avrà lo spunto per organizzare una serata romantica per riconquistare Alex. Nel frattempo, Diego inizierà ad avere ricordi più nitidi riguardo alla sera dell'incidente di Aldo Leone e ...

