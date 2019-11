“Un capolavoro!” Ludovica Valli | poco spazio all’immaginazione | si vede tutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019) In tanti si ricorderanno diper la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’. Inoltre, insieme all’ex partner Fabio Ferrara ha poi preso parte anche a ‘Temptation Island’. Messe da parte le avventure televisive, la ragazza si è fiondata sul mondo social diventando un’influencer a tutti gli effetti.ha già varcato la soglia di un milione di follower su Instagram e per ringraziarli di tanto affetto ha deciso di deliziarli con una foto davvero hot.Il suo fisico è praticamente perfetto e nello scatto in questione lo si può ammirare quasi del, senza lasciaread alcun tipo di immaginazione. La donna ha voluto rendere partecipi i suoi fan della vacanza nelle Maldive, riprendendosi in una veste davvero particolare e sexy.è infatti in ginocchio sulla magnifica sabbia del Paese che si affaccia sull’oceano Indiano ed ...

