Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso lo scrive Antonio misiani viceministro dell’economia proposito della manovra il MoVimento 5 Stelle mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono alcune misure Echo come il vuoto a rendere per i ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio notte di scontri durissimi tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la Polizia di Hong Kong che ha registrato un totale di 38 feriti di cui 5 in condizioni gravi nel bilancio stilato dalla Hospital Authority 18 le persone segnalate in condizioni stabili mentre sei sono state dimesse 24 In tutto sono state ricoverate tra la ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio causa Politecnico di Hong Kong studenti estraniati all’alba la polizia Ha fatto irruzione per cercare di avere ragione dei circa 200 manifestanti asserragliati la polizia si è girata mi ha fatto sapere che è una sospensione solo temporanea dell’uso della forza per permettere agli studenti di lasciare pacificamente il campus e consegnati ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Hong Kong - polizia assedia Politecnico - 18 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Ancora caos ad Hong Kong: polizia assedia il Politecnico, manifestanti arrestati, 18 novembre,.

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata della redazione Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale è altissima la tensione Hong Kong dove prosegue l’assedio al Politecnico occupato mentre altri manifestanti più democrazia sono tornati a bloccare questa mattina alla centralissima Nathan Road moltissimi gli arresti dopo ore di scontri al Politecnico Alcuni dissidenti hanno tentato di lasciare il campus dopo che la polizia aveva ...

Pensioni Ultime Notizie : Cottarelli “si torni a prima di Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Cottarelli “si torni a prima di Quota 100” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Carlo Cottarelli, a margine della nuova presentazione del suo ultimo libro, “Pachidermi e pappagalli”, incentrato su tutte le bufale dell’economia a cui si continua a credere. Cottarelli sa bene a che punto è arrivato l’Italia, e nonostante ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio allarme fiumi in Toscana ed Emilia per il maltempo la piena del Reno transita nel bolognese esondato Il torrente Idice nella zona di Budrio allerta a Firenze a Pisa per la piena dell’Arno che la normale di studenti mettono in salvo i libri dall’acqua in Alto Adige valanghe in Val Martello danni alle case Ma nessun ferito riaperta ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale non è buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale Alba di scontri Hong Kong dove la polizia Ha fatto uso di lacrimogeni per impedire ai manifestanti Pro democrazia serraglia ti dà giorno all’interno del Politecnico di uscire dall’edificio ore di caos con i resti al termine di una notte di schermaglie i dissidenti hanno difeso le loro posizioni appiccando il fuoco sulle barricate tirando ...

Le notizie del giorno – La linea dura del Napoli - il caso Cristiano Ronaldo e le Ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Prosegue la linea dura in casa Napoli, nessun passo indietro nel rapporto incrinato tra società e calciatori. Trite e ritrite le ultime vicende del club partenopeo, con la questione rinnovi ai senatori e il rifiuto di andare in ritiro in seguito ai cattivi risultati. Poi le parole di Ancelotti, il pugno duro della proprietà e il comunicato con tanto di silenzio stampa. Silenzio stampa che si protrae ormai da ...

Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo scirocco ha riportato la palta a Venezia nel centro storico la marea ha raggiunto il picco massimo di 150 cm Ma poi è scesa grossi problemi in Toscana per la piena dell’Arno dell’ombrone a Firenze registrato alle 13 un colmo a 4,80 metri sotto il secondo livello di guardia allerta Rossa Emilia Romagna per fiumi e torrenti andato il torrente ...

Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ci battiamo perché più presto si rivedono i decreti Salvini dentro questo governo come scelta di campo Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far provare lo Ius culturae io soli dice il segretario del PD Nicola Zingaretti concludendo l’assemblea di Bologna prima una legge per la parità salariale tra donne e uomini ma per raggiungere l’obiettivo ...