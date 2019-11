UFFICIALE MotoGP | Alex Marquez firma per Repsol Honda | farà coppia con il fratello Marc

MotoGP - Jorge Lorenzo si ritira! L’annuncio UFFICIALE : “Dopo Assen mi sono chiesto se ne valeva ancora la pena” : “sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento del giro e del passo gara - nel 2020 avrò la Yamaha UFFICIALE” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente. Fabio Quartararo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un giro ...

MotoGP : dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo avrà a disposizione una M1 UFFICIALE : Era nell’aria già da diverso tempo, a Misano erano già trapelate le prime indiscrezioni, ma in occasione del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP, è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo (team Petronas) avrà a disposizione una Yamaha YZR-M1 A-Spec ufficiale. Saranno 4, quindi, a partire dal Mondiale 2020 le moto di questo tipo del team di Iwata. Due per Valentino Rossi e Maverick Vinales ...

MotoGp - Brad Binder guiderà la KTM UFFICIALE nel 2020 : Lecuona promosso in Tech3 : La Casa austriaca ha ufficializzato le formazioni per il 2020, affidando a Binder la KTM ufficiale e a Lecuona quella satellite del team Tech3 Manca solo la KTM all’appello, adesso anche la Casa austriaca ha reso note le formazioni dei propri team in vista della stagione 2020. La novità principale riguarda l’arrivo di Iker Lecuona dalla Moto2, ma non guiderà subito la moto ufficiale del team. LaPresse/EFE Vivrà invece un anno ...

MotoGP - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota UFFICIALE non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non UFFICIALE : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non UFFICIALE si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...