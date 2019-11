Tutti gli ospiti della Festa fogliante 2019

Nutella Biscuits : Tutti li vogliono e il supermercato resta senza : Nutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsTra gli scaffali dei supermercati di Milano spuntano cartelli che invitano a non prenderne più di tre confezioni, e per chi cerca i nuovi Nutella Biscuits non va meglio in altre città d’Italia: nemmeno in Basilicata, la regione in cui si trova lo stabilimento di produzione dei nuovi biscotti fatti con farina di frumento e zucchero di canna ...

Sta per pronunciare il si ma fa un gesto che lascia Tutti gli invitati a bocca aperta : Una coppia, Aurora Garcia e Rafael Martinez avevano deciso di sposarsi dopo un po’ di anni di fidanzamento. Come accade spesso, era stata Aurora ad occuparsi un po’ di tutto e lui l’aveva sostenuta in ogni sua scelta. Alla fine il matrimonio era stato tutto organizzato ed era pronto ogni dettaglio. Qualche giorno prima, però, Aurora, che già d tempo sospettava che il fidanzato non fosse fedele, ha deciso che prima di sposarlo doveva avere la ...

Volley - Alessandro Fei nella storia : miglior marcatore di Tutti i tempi in Serie A - Fox firma 9694 punti : Alessandro Fei è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Serie A1 di Volley maschile. L’opposto di Piacenza ha raggiunto questo storico traguardo durante la partita vinta ieri contro Monza al tie-break, ha messo a segno 14 punti fondamentali per la vittoria degli emiliani e ha così toccato quota 9694 punti battendo lo storico primato di Hristo Zlatanov, attuale direttore generale proprio dei Lupi che in carriera ha siglato ...

Calabria : Bruno Bossio - ‘Rubbettino? Primarie o Tutti rinunceranno - metodo sbagliato’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Rubbettino è un bravissimo imprenditore che ha dato moltissimo a questa terra ma il problema di queste candidature è che vengono usate come strumento di lotta interna. Chi può starci a questa condizioni?”. Lo dice all’Adnkronos la deputata dem calabrese, Enza Bruno Bossio. “C’è un problema di metodo con cui la segreteria nazionale ha deciso di approcciare il tema della ...

Jack Miller MotoGP - GP Valencia 2019 : “La migliore gara della mia stagione - ho martellato Tutti i giri” : Si chiude nel migliore dei modi un 2019 strepitoso per l’australiano Jack Miller che ha conquistato la terza posizione nel Gran Premio di Valencia. E’ il quinto podio (sempre terzo) per il ventiquattrenne, che consolida l’ottava posizione in classifica avvicinandosi addirittura ad un mostro sacro come Valentino Rossi. C’è ovviamente grande soddisfazione per quanto riuscito a portare a termine durante l’anno e questi ...

UeD Luigi e Irene - altro che rottura soft : la Capuano taglia Tutti i ponti : UeD Luigi e Irene, altro che rottura soft: la Capuano taglia tutti i ponti. Ecco cosa è accaduto Sembrava che la rottura tra Luigi e Irene si dovesse consumare in maniera piuttosto serena. Ora però ci sono segnali che vanno nel verso opposto. A far pensare ciò, la scelta fatta dall’ex corteggiatrice di Uomini e […] L'articolo UeD Luigi e Irene, altro che rottura soft: la Capuano taglia tutti i ponti proviene da Gossip e Tv.

Beyoncé ha finalmente una statua di cera (che le assomiglia) a Las Vegas.

Arriva Emma a Verissimo e Silvia Toffanin ‘si scioglie’. Brividi : il gesto della conduttrice commuove Tutti. Anche la stessa cantante : Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, nell’appuntamento odierno di ‘Verissimo’ è stata ospite di Silvia Toffanin Anche la cantante Emma Marrone, che si è finalmente ripresa dopo aver combattuto nuovamente contro la malattia. Normalmente la conduttrice non si sbilancia del tutto, ma stavolta ha davvero fatto un’eccezione. Le due sono legate da una grandissima amicizia ed è per questo che ha addirittura deciso di dedicarle pubblicamente una ...

Belen : il lato B da urlo è “ineguagliabile”. Tutti pazzi per la nuova foto : Belen Rodriguez è reduce da un viaggio di lavoro a Tenerife. La conduttrice, modella e showgirl argentina è volata alle Canarie insieme alla sorella Cecilia per realizzare la campagna fotografica della loro nuova linea di costumi da bagno, Me Fui, ma, nemmeno a dirlo, non ha dimenticato di aggiornare i suoi tanti fan di Instragram. Che se fino all’altro giorno si erano abituati a vederla alle prese con tutorial di make up, hanno poi assistito a ...

Belen e Giulia De Lellis - Tutti i retroscena della ruggine : dettagli di Spy : Belen e Giulia De Lellis, tutti i retroscena della ruggine tra le due ‘prime donne’: all’origine della rivalità, la ricostruzione di Spy Da una settimana circa non si placa il gossip attorno a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Le due ‘prime donne’ pare che stiano conducendo una battaglia ‘sotterranea’, scaturita da vicende del passato. […] L'articolo Belen e Giulia De Lellis, tutti i retroscena ...

Amazon vince Tutti i ricorsi : niente contratto agli ex magazzinieri : Un magazzino Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Un’altra sconfitta. La terza, per i 180 ex magazzinieri di Amazon che si sono mossi contro il colosso dell’ecommerce per farsi riconoscere un contratto a tempo indeterminato, dopo che l’Ispettorato del lavoro ha accusato l’azienda di aver sfondato le quote di contratti in somministrazione tra luglio e dicembre del 2017 nel deposito di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Anche il ricorso di ...

Peste suina in Italia : scattano nuovi abbattimenti sui maiali - “vanno eliminati Tutti gli animali infetti” : A sei mesi dagli ultimi abbattimenti di maiali allo stato brado, la task force messa in campo dalla per sconfiggere la Peste suina in Sardegna, torna in campo: lo ha fatto questa mattina all’alba nelle campagne di Orgosolo, dove in localita’ Montes e’ scattata l’uccisione mirata di un gruppo di suini selvatici. In campo gli uomini della Forestale e dell’Ats scortati da Polizia e Carabinieri. Un’azione che ...

Curling - Europei 2019 : Svezia contro Tutti - l’Italia sogno il podio con gli uomini. Spettacolo a Helsingborg : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, alla rassegna continentale parteciperanno le migliori dieci Nazionali per sesso e si daranno grande battaglia in terra scandinava per tutta la settimana. Si incomincia con il consueto round robin tutti contro tutti, ogni squadra affronterà le altre una sola volta e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali che assegneranno le medaglie. La ...