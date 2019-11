Trenta | «La casa grande mi serve Al Pigneto si spaccia droga» Procura militare apre

Il Blog delle Stelle : "La Trenta lascia subito la sua casa" : Angelo Scarano Il Blog del Movimento mette alla porta la Trenta dopo il caso della casa benefit per la sua esperienza da ministro Elisabetta Trenta non molla la presa. L'ex ministro alla Difesa adesso rivendica l'appartamento che le è stato assegnato durante la sua esperienza di governo. La stessa casa è stata mantenuta dalla Trenta anche dopo aver lasciato l'incarico al Ministero. Il motivo? La casa in centro a Roma adesso risulta ...

**Difesa : Di Maio - ‘Trenta lasci casa - se marito ha diritto presenti domanda’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La ministra Trenta ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa, aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci. Poi se il marito ufficiale dell’Esercito ha diritto all’alloggio può fare una domanda e sono sicuro che ne avrà diritto, quindi potrà accedere all’alloggio come tutti gli altri ufficiali dell’Esercito”. Lo ha affermato il ministro degli ...

"Inaccettabile che l'ex ministra Trenta mantenga la casa". Di Maio non molla : “Questa cosa dal mio punto di vista non è accettabile, ha smesso di fare la ministra due mesi fa, ha avuto il tempo per lasciare la casa, è bene che ora la lasci e se il marito in quanto militare ha diritto ad un alloggio può fare domanda e lo otterrà. Questa cosa fa arrabbiare i cittadini e anche noi perché siamo quelli che si tagliano gli stipendi”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di ...

Elisabetta Trenta e la polemica sulla casa : "Mi serve un'abitazione grande - ho una vita di relazioni" : Elisabetta Trenta tenta invano di spiegarsi. Dopo la polemica sulla casa da ministro assegnata (come un escamotage) al marito, il maggiore dell'Esercito Claudio Passarelli, la grillina rilascia al Corriere giustificazioni a dir poco ridicole. Prima tra tutte? "La casa grande mi serve, ho una vita di

Cosa dice Elisabetta Trenta sulla storia della casa a Roma : Le era stata assegnata quando era ministra nonostante ne avesse una al Pigneto, ci è rimasta facendola assegnare al marito dall'Esercito perché fa «una vita di relazioni, di incontri»

Trenta - l’ex ministra si difende : “Non vado via da quella casa - non è un privilegio. Ho una vita di relazioni - l’appartamento grande mi serve” : “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa nel Conte 1 indicata dai Cinque Stelle, non ha intenzione di fare alcun passo indietro: “Non è un privilegio. La pago e la pago pure abbastanza”. La casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuto’ come appartamento “di ...

Difesa : Meloni - ‘Trenta lasci casa - a M5S piacciono privilegi’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La scelta corretta era non chiedere di mantenere l’alloggio. Adesso ovviamente deve lasciare la casa e mi dispiace dover registrare ancora una volta che il Movimento 5 stelle, che era arrivato in Parlamento con la promessa di aprire il palazzo come se fosse una scatoletta di tonno e di combattere i privilegi, poi oggi sia il movimento politico che forse è più avvezzo al mantenimento dei ...

"Mi serve casa grande". Trenta risponde a Di Maio : "È tutto regolare" : “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. Così l’ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in una intervista al Corriere della Sera, risponde alle critiche che le sono state fatte per aver mantenuto un alloggio di servizio che le era stato assegnato e che ha mantenuto anche dopo la fine della sua esperienza di governo assicurando che a Luigi Di ...

Elisabetta Trenta - casa di servizio dell'ex ministro al marito. Di Maio : «La lasci subito» : Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa nell'esecutivo gialloverde, vive ancora nell'alloggio «di servizio» che le era stato assegnato quando era al governo e scoppia...

Elisabetta Trenta e la casa - Luigi Di Maio imbarazzatissimo tra i grillini : "Tengo a precisare una cosa" : Una doppia difesa che fa acqua. Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta parlano, a diverso titolo, per spegnere lo scandalo della casa di servizio in centro a Roma che la ex ministra ha occupato anche una volta uscita dal governo sfruttando, scrive il Corriere della Sera, il ruolo di capitano maggiore de

Difesa : Gasparri a Trenta - ‘lasci alloggio ministero e torni a casa sua’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La Trenta insiste. Da ministro le è stato assegnato un alloggio della Difesa, benché avrebbe già avuto allora una casa di proprietà a Roma. Dopodiché mentre era ministro, la Trenta scrive ‘ad aprire 2019’, deduco lo scorso aprile (come?, perché?, da chi?) magicamente lo stesso appartamento è stato assegnato al marito, maggiore dell’Esercito, grado rispettabile, ci mancherebbe, ma ...

Difesa : Fdi - ‘Trenta? privilegi sono di ‘casa’ per M5S’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “In commissione Difesa ci stiamo occupando delle assegnazioni degli alloggi per i militari, problema serio sul quale Fratelli d’Italia ha presentato interrogazioni e risoluzioni. E fa profonda tristezza apprendere oggi della vicenda che coinvolge l’ex ministro Trenta e sulla quale occorre fare subito chiarezza. La vicenda è ancor più grave se si pensa alle odiose campagne del M5S contro i ...

L’assegnazione? Al marito militare : Trenta si è tenuta la casa da ministra Foto «Ne avevamo il diritto» : L’ex titolare della Difesa, scelta dal M5S, vive nell’appartamento nel centro di Roma che aveva ottenuto come “alloggio di servizio”. Avviate verifiche sulla procedura

Trenta - “ex ministra resta nella casa di servizio perché assegnata al marito”. La replica : “Tutto in regola - così lo Stato ha risparmiato” : “Ha mantenuto la casa di servizio chiesta quando era ministro facendola assegnare al marito, che per l’incarico e il grado ricoperto non avrebbe dovuto avere un appartamento simile”. Un’accusa pesante quella rivolta all’ex ministra Elisabetta Trenta in sé e ancor di più perché il Movimento Cinque Stelle, che l’aveva voluta alla guida della Difesa, si è sempre battuto contro gli sprechi. La notizia è stata ...