Ilaria Cucchi querela Matteo SalviniLe ultime ore di Freddie Mercury prima di morire Look da amazzone è supersexy! Emma Marrone, corpetto color carne e ...Maltempo, Matera chiede stato calamitàBelen Rodriguez e Andrea Damante... spunta il video del karaoke ...Luigi Di Maio: su tasse sintonia con ConteFulmine si abbatte sul campo mentre giocano i ragazzini! Due ...Abusi sui chierichetti del Papa: ci sono tre nuove testimonianze chocFlavio Insinna svela: Grazie a Fabrizio Frizzi sono un conduttore Nilufar Addati bomba sexy in intimo su Instagram

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 | 30 SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18:30 (Di lunedì 18 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI PER Traffico CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TR A CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO CITTA’ SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE PER INCIDENTE DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI,  PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI CODE PER Traffico DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma TERAMO.   PER RIMANERE ...
Fonte : romadailynews

twitteralessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - fattoquotidiano : PALLONI SGONFI La Juve denunciò i Drughi solo dopo la lettera dell’ex questore. A Roma gambizzazioni e traffico di… -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO EL’APPIA, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO. PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO, QUI ANCHE PER INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17 : 00 : SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO A CAUSA DI UN  INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO  TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD  IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE  Roma SUD E L’APPIA..   UN INCIDENTE  IN VIA TOMMASO SILVESTRI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTO   IL  SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO IN DIREZIONE DI  VIA GREGORIO VII.  SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO  TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD  IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE  Roma SUD E L’APPIA..  BREVI RALLENTAMENTI  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA  TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTO   IL  SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO IN DIREZIONE DI  VIA GREGORIO VII.  SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO  TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD  IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE  Roma SUD E L’APPIA..  BREVI RALLENTAMENTI  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA  TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 14 : 30 : LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI, RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE. PER GUASTI TECNICI POSSIBILI ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 13 : 30 : LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI, RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE. PER GUASTI TECNICI POSSIBILI ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI PER UN ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 11 : 30 : SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI PER UN ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10 : 30 : A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA. INCIDENTE TRA LA VIA FLAMINIA E CORSO FRANCIA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA TUSCOLANA IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FIUMICINO, Traffico E DISAGI IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SUL ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10 : 00 : A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA. INCIDENTE TRA LA VIA FLAMINIA E CORSO FRANCIA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA TUSCOLANA IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FIUMICINO, Traffico E DISAGI IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SUL ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09 : 30 : MATTINA IN CUI PROSEGUONO GLI INCIDENTI. SUL RACCORDO ANULARE, ORA STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DELLA PISANA E IL BIVIO PER FIUMICINO. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA FLAMINIA E IL SANT’ANDREA A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DA PRIMA DEL RACCORDO, A PARTIRE DA PONTE DI NONA. IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA. INCIDENTE ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE TRA LA VIA SALARIA E IL SANT’ANDREA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA, RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI VERSO LA CASSIA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TRA PRENESTINA E APPIA, ABBIAMO CODE PER Traffico, ANCHE SE IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. L’INCIDENTE È SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE. RIPERCUSSIONI ARRIVANDO DALLA ZONA PRATI. INCIDENTE ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE TRA LA VIA SALARIA E IL SANT’ANDREA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA, RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI VERSO LA CASSIA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TRA PRENESTINA E APPIA, ABBIAMO CODE PER Traffico, ANCHE SE IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. L’INCIDENTE È SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE. RIPERCUSSIONI ARRIVANDO DALLA ZONA PRATI. INCIDENTE ...

  • Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA: SI PROCEDE IN FILA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA. ORA I DISAGI SONO A CAUSA DEL Traffico, IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. PER I DISAGI SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA, MA RISOLTO L’INCIDENTE DOVREBBE MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE. ALTRI DISAGI SUL RACCORDO. CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, DIFFICOLTÀ DI ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!