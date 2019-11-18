Traffico Roma del 18-11-2019 ore 15 | 30

alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - fattoquotidiano : PALLONI SGONFI La Juve denunciò i Drughi solo dopo la lettera dell’ex questore. A Roma gambizzazioni e traffico di… -
Dalla Rete Google NewsRoma seconda città al mondo per le code nel traffico - Il Sole 24 ORE
Roma seconda città al mondo per le code nel traffico Il Sole 24 ORE
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 14 : 30 : LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI, RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE. PER GUASTI TECNICI POSSIBILI ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 13 : 30 : LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI, RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE. PER GUASTI TECNICI POSSIBILI ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 11 : 30 : SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE. RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10 : 30 : A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA. INCIDENTE TRA LA VIA FLAMINIA E CORSO FRANCIA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA TUSCOLANA IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FIUMICINO, Traffico E DISAGI IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SUL ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10 : 00 : A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA. INCIDENTE TRA LA VIA FLAMINIA E CORSO FRANCIA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA TUSCOLANA IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FIUMICINO, Traffico E DISAGI IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SUL ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09 : 30 : MATTINA IN CUI PROSEGUONO GLI INCIDENTI. SUL RACCORDO ANULARE, ORA STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DELLA PISANA E IL BIVIO PER FIUMICINO. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA FLAMINIA E IL SANT’ANDREA A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DA PRIMA DEL RACCORDO, A PARTIRE DA PONTE DI NONA. IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA. INCIDENTE ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE TRA LA VIA SALARIA E IL SANT’ANDREA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA, RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI VERSO LA CASSIA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TRA PRENESTINA E APPIA, ABBIAMO CODE PER Traffico, ANCHE SE IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. L’INCIDENTE È SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE. RIPERCUSSIONI ARRIVANDO DALLA ZONA PRATI. INCIDENTE ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE TRA LA VIA SALARIA E IL SANT’ANDREA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA, RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI VERSO LA CASSIA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TRA PRENESTINA E APPIA, ABBIAMO CODE PER Traffico, ANCHE SE IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. L’INCIDENTE È SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE. RIPERCUSSIONI ARRIVANDO DALLA ZONA PRATI. INCIDENTE ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA: SI PROCEDE IN FILA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA. ORA I DISAGI SONO A CAUSA DEL Traffico, IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. PER I DISAGI SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA, MA RISOLTO L’INCIDENTE DOVREBBE MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE. ALTRI DISAGI SUL RACCORDO. CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 18-11-2019 ore 07 : 30 : GIÀ MOLTO INTENSO IL Traffico NELLA ZONA SUD EST DEL RACCORDO ANULARE. LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALL’ARDEATINA. A PROVOCARE DISAGI, UN INCIDENTE TRA L’APPIA E L’ARDEATINA. RIPERCUSSIONI INEVITABILI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI, ANCHE PER UN INCIDENTE, NELLA ZONA DI ACILIA. SI PROCEDE IN CODA. PER Traffico, CODE ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 19 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA, BREVI CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE GIULIO AGRICOLA, CODE DA VIA DEL QUADRARO, IN DIREZIONE RACCORDO. FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, IN VERSO LA TANGENZIALE EST, PER LAVORI E ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA BUFALOTTA, PROVENENDO DA ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI. E CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, IN ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 17 : 30 : RESTA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CODE SULLA COMPLANARE TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, IN CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 16 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. UN SECONDO INCIDENTE, SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER VIA FI ACQUAFREDDA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO. CHIUSE DIVERSE STRADE PER ALBERI CHE OSTRUISCONO IL TRANSITO. CHIUSA A CENTOCELLE VIA TOR DE’ SCHIAVI, TRA VIA DEI FAGGI E VIA DEL TRIFOGLIO. ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA ...