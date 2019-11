Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA: SI PROCEDE IN FILA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA. ORA I DISAGI SONO A CAUSA DEL Traffico, IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. PER I DISAGI SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA, MA RISOLTO L’INCIDENTE DOVREBBE MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE. ALTRI DISAGI SUL RACCORDO. CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 18-11-2019 ore 07 : 30 : GIÀ MOLTO INTENSO IL Traffico NELLA ZONA SUD EST DEL RACCORDO ANULARE. LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALL’ARDEATINA. A PROVOCARE DISAGI, UN INCIDENTE TRA L’APPIA E L’ARDEATINA. RIPERCUSSIONI INEVITABILI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI, ANCHE PER UN INCIDENTE, NELLA ZONA DI ACILIA. SI PROCEDE IN CODA. PER Traffico, CODE ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 19 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA, BREVI CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE GIULIO AGRICOLA, CODE DA VIA DEL QUADRARO, IN DIREZIONE RACCORDO. FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, IN VERSO LA TANGENZIALE EST, PER LAVORI E ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA BUFALOTTA, PROVENENDO DA ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI. E CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, IN ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 17 : 30 : RESTA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CODE SULLA COMPLANARE TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, IN CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 16 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. UN SECONDO INCIDENTE, SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER VIA FI ACQUAFREDDA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO. CHIUSE DIVERSE STRADE PER ALBERI CHE OSTRUISCONO IL TRANSITO. CHIUSA A CENTOCELLE VIA TOR DE’ SCHIAVI, TRA VIA DEI FAGGI E VIA DEL TRIFOGLIO. ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA CASILINA, IN CARREGGIATA INTERNA. IN CITTÀ AL MOMENTO IL Traffico È SCARSO. TUTTAVIA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCORA UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. CODE TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA. IN CITTÀ AL MOMENTO IL Traffico È SCARSO. TUTTAVIA, TROVIAMO RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TUSCOLANO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIA VETURIA. E SEMPRE IN QUESTA ZONA, A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA, RALLENTAMENTI IN PIAZZA RAGUSA, E SULLE STRADE ADIACENTI. A MONTEVERDE, ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 13 : 30 : CODE IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI TRA VIA SALARIA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DIVERSI POI GLI INCIDENTI IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DEL FORO ITALICO, LUNGO VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO, VERSO PIAZZALE CLODIO. ED ANCORA NEL ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 12 : 30 : REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE , RESTANO TUTTAVIA I PROBLEMI LEGATI AL MALTEMPO DI QUESTA NOTTE A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO SI CIRCOLA CON DIFFICOLTA’ IN PIAZZA RAGUSA NEI ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 11 : 30 : SULLE STRADE DELLA CAPITALE AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO SI CIRCOLA CON ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 10 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTE, AVVENUTI RISPETTIVAMENTE IN VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI VIA DEGLI ARTIFICIERI E ALL’AURELIO IN VIA FILIPPO BERNARDINI IN PROSSIMITA’ DI VIA LEONE XIII MENTRE SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 09 : 30 : IN PRIMO PIANO ANCORA I DANNI DEL MALTEMPO NEI PRESSI DI LABARO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VIA CASSIA PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI PIENZA, QUI SIAMO ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 08 : 30 : C’E’ POCO Traffico ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOPO I VIOLENTI TEMPORALI DI QUESTA NOTTE MOLTE STRADE SONO ALLAGATE O PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI CADUTI PER IL FORTE VENTO, LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI ...