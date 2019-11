Tour de France 2020 – Alejandro Valverde ha detto sì… con vista sulle Olimpiadi di Tokyo

Ciclismo – Bardet rinuncia al Tour : il francese preferisce… l’Italia! Annunciata la presenza al Giro 2020 : Romain Bardet rinuncia alla sua terra nel 2020: il francese ha annunciato la sua presenza al Giro d’Italia 2020, niente Tour per il corridore dell’Ag2r Mancano ancora quasi due mesi prima di poter rivedere i campioni del Ciclismo sfidarsi sulle strade di tutto il mondo per le varie corse del World Tour. Intanto, dopo le presentazioni ufficiali di Tour de France e Giro d’Italia del prossimo anno, c’è chi va ...

Addio a Poulidor - l’eterno secondo del Tour de France : Dopo Felice Gimondi, un grandissimo a cui ha fatto ombra solo Eddy Merckx, se ne va un altro 'eterno secondo' del ciclismo mondiale: e' morto all'eta' di 83 anni il Francese Raymond Poulidor, che nelle sue partecipazioni al Tour de France tra il 1962 e il 1976 sali' otto volte sul podio finale senza mai conquistare la Grande Boucle e senza neppure mai indossare la maglia gialla. Per la simpatia e la generosita' di atleta che arrivava sempre a un ...

Giro d’Italia 2020 : Romain Bardet verso il “sì”. Il francese potrebbe rinunciare al Tour : Romai Bardet parteciperà al Giro d’Italia 2020. Una decisione praticamente ufficiale quella del corridore francese, che ha deciso di essere al via della “Corsa Rosa” per la prima volta in carriera, saltando dunque quasi sicuramente il Tour de France 2020. “Non è una decisione che ho preso alla leggera – ha detto Bardet – ma è tempo di fare qualcosa di diverso”. Il corridore francese punterà dunque sul ...

Elia Viviani e il rebus preparazione olimpica. Uomo faro della Cofidis al Tour de France - ma Tokyo 2020 è due settimane dopo… : Il 2020 si avvicina sempre di più. Sarà una stagione decisiva e ricca di impegni vitali per la carriera di Elia Viviani, che dovrà dividersi tra un nuovo programma con la Cofidis su strada, e poi con la pista e l’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di Tokyo. In questa stagione le due soddisfazioni più grandi sono arrivate una dalla vittoria al Campionato Europeo su strada di Alkmaar, e il titolo continentale ...

Vincenzo Nibali verso il Giro d’Italia 2020. Verso il ‘no’ al Tour de France - incognita Vuelta : Vincenzo Nibali ha da poco concluso un meritato periodo di vacanze e si appresta a tornare in sella a tempo pieno, lo Squalo incomincerà a breve un intenso periodo di allenamenti invernali che lo condurrà Verso la prossima stagione. Il siciliano è atteso da un 2020 particolarmente ricco, sarà un’annata cruciale per il ciclista italiano di maggiore rilievo negli ultimi venti anni che vuole essere ancora assoluto protagonista a livello ...

Ciclismo - quali corridori disputeranno il Giro d’Italia e quali il Tour de France 2020 : tra conferme - possibilità e indiscrezioni : Mancano ancora sette mesi al Giro d’Italia e otto al Tour de France 2020, ma come ogni anno sono questi due gli appuntamenti più importanti della stagione, da pianificare con tempo per prepararsi ad hoc. Sin dalla loro presentazione saltano all’occhio le prime indiscrezioni, le prime dichiarazioni dei possibili partecipanti e favoriti che abbiamo ipotizzato di seguito. Tra i nomi più papabili per il Giro spicca, senza ombra di dubbio, ...

Golf - Challenge Tour 2019 : Francesco Laporta pigliatutto! Strepitoso doppio trionfo nel Grand Final e nella Road to Mallorca : Ennesima Grande impresa per il Golf italiano in questa stagione 2019 ricca di soddisfazioni. Francesco Laporta ha infatti trionfato domenica nel Grand Final della Road to Mallorca, l’ordine di merito del Challenge Tour che si affianca a quello “to Dubai” del Tour Europeo. Sul campo par 71 del Golf Alcanada di Port d’Alcúdia, il ventinovenne pugliese ha chiuso alla Grande con un 71 Finale che lo ha fatto scendere ad un complessivo -6 ...

Golf – Grand Final : Francesco Laporta guida la classifica - l’azzurro già sicuro del pass per l’European Tour 2020 : L’azzurro, secondo nell’ordine di merito, precede di misura il gallese Rhys Enoch e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, cugino di Sergio Garcia Francesco Laporta è al comando con 68 (-3) colpi nel Grand Final, ultimo dei 27 eventi nel calendario del Challenge Tour dove si assegneranno ai primi 15 classificati nella Road To Mallorca (money list) le ‘carte’ per l’European Tour 2020. Sul percorso del Club de Golf Alcanada (par ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari - Justin Rose e Shane Lowry al Turkish Airlines Open. In gara altri quattro italiani : Si avvia alla conclusione l’European Tour 2019, e comincia il suo terzetto finale di tornei, quello che porta dritto a Dubai, con il Turkish Airlines Open, torneo nato nel 2013 proprio per assolvere alla funzione di tappa fondamentale verso la chiusura della stagione europea. Solo nomi di primo livello nell’albo d’oro: il francese Victor Dubuisson, l’attuale numero 1 del mondo Brooks Koepka (fu il suo primo successo da ...

Ciclismo - il piano di Giulio Ciccone nel 2020 : un Giro d’Italia al servizio di Nibali e carta bianca al Tour de France? : La stagione 2019 di Giulio Ciccone è stata, senza ombra di dubbio, la più bella di tutte da che è passato professionista nel 2016. Tra la vittoria di tappa a Ponte di Legno e la conquista della maglia azzurra dei GPM al Giro d’Italia, e i due giorni da sogno in maglia gialla al Tour de France, le due grandi corse a tappe di quest’anno lo hanno letteralmente consacrato come una delle punte più preziose del Ciclismo italiano per quanto ...

Tour de France 2020 : chi parteciperà? Scontro titanico tra le corazzate Ineos e Jumbo-Visma. Froome-Bernal contro Roglic-Dumoulin : Archiviata la stagione 2019 è già tempo di pianificare il prossimo anno e di pensare alle scelte da fare: su cosa proiettarsi, su cosa puntare. C’è chi passerà dalle Classiche, alle Olimpiadi, ai Mondiali, sino alle grandi corse a tappe: Giro, Tour e Vuelta. Abbiamo già parlato della Corsa Rosa, ma non di coloro che potrebbero partecipare e puntare tutto sulla Grande Boucle. Quest’ultima partirà sabato 27 giugno da Nizza e terminerà ...

Ciclismo : una nuova corsa in programma. Gli organizzatori del Tour de France presentano il Giro dell’Arabia Saudita : Una nuova corsa in Medio Oriente sarà in programma dal 2020. Il calendario UCI continua ad arricchirsi: dal 4 all’8 febbraio si svolgerà il Giro dell’Arabia Saudita. corsa di categoria 2.1, prenderà il via dalla capitale Riyadh. A promuoverla è ASO, la società che organizza il Tour de France. Le parole del CEO di ASO, Yann Le Moenner: “Le stagioni ciclistiche rappresentano da diversi anni i punti salienti che si muovono sulla mappa del ...

Francesco Sarcina : "Tour Vibrazioni rinviato - questa la realtà. Io del gossip me ne sbatto" - : Novella Toloni Il leader della band ha comunicato sui social network lo slittamento del tour teatrale, facendo qualche allusione alla sua ex moglie Clizia Incorvaia e al gossip circolato nelle ultime settimane sul loro matrimonio Dopo due settimane di silenzio, Francesco Sarcina torna a parlare sui social. Non per dare la sua versione sui gossip circolati nelle ultime settimane sulla burrascosa separazione dall'ex moglie Clizia ...

Ciclismo - Chris Froome : “Sarò in forma a febbraio. Voglio il quinto Tour de France - punto alle Olimpiadi” : Chris Froome non è riuscito a prendere parte alla prova in linea del Criterium di Saitama ma ha disputato la brevissima cronometro di 3 km che ha aperto la kermesse in terra nipponica: il britannico ha fatto il suo rientro ufficiale in gara a cinque mesi di distanza dal terribile incidente al Giro del Delfinato ma si è trattato solo di una sgambata, una passerella a cui il britannico non è voluto mancare. Il vincitore di quattro Tour de France ...