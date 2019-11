Toscana | si attenua maltempo | graduale ritorno alla normalità

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Firenze – Innottata tranquilla sul fronte. Le piene dei fiumi sono calate lentamente in tutta la regione. È quanto emerge dall’analisi della sala operativa unificata della protezione civile. Nelle ultime ore il quadro si sta avviandonormalizzazione. Alle 12 la protezione civile iniziera’ a stilare un primo elenco dei danni patiti nelle zone piu’ colpite. Nel dettaglio, a Pisa la situazione e’ sotto controllo, in nottata non sono affiorati problemi particolari. La piena dell’Arno sta calando lentamente. Nelle prossime ore, presumibilmente in serata, la situazione rientrera’ nella normalita’. In provincia riaperti i ponti e la viabilita’ e’ tornatanormalita’. Anche in provincia di Livorno la situazione si sta normalizzando. Nella zona del Cecina la notte e’ passata senza problemi ...