The Walking Dead 10 sconvolge con un colpo di scena inatteso su Dante | chi morirà?

The Walking Dead 10 - spoiler 18 novembre : Alexandria colpita dal virus - Alpha in agguato : Manca ormai pochissimo al mid-season finale della decima stagione di "The Walking Dead" che, domenica 17 novembre, andrà in onda con il settimo episodio, ovvero l'ultimo prima della pausa. La puntata, dal titolo "Open Your Eyes", sarà invece trasmessa in Italia il giorno successivo, lunedì 18 novembre, come sempre alle 21:15 su Fox (canale 112 di Sky). L'episodio vede tra i protagonisti principali Siddiq e potrebbe finalmente rivelare tutta la ...

The Walking Dead 10 regala ai fan uno scambio di prigionieri : Carol metterà in pericolo Daryl? Anticipazioni 18 novembre : The Walking Dead 10 si avvia verso il finale di metà stagione che potrebbe regalare ai fan nuovi colpi di scena e, soprattutto, una vittima illustre. I nomi in gioco sono tanti e se da una parte c'è Negan in balia dei Sussurratori, dietro suo stesso volere, dall'altra c'è Carol che sta spingendo davvero tanto il piede sull'acceleratore portando con sé Daryl e rischiando davvero di finire allo sbando per la sua voglia di vendetta. I due si sono ...

Lista dei vincitori dei People’s Choice Awards 2019 : Stranger Things batte Il Trono di Spade e The Walking Dead : Ancora una volta è Netflix che gongola alla vista della Lista dei vincitori dei People's Choice Awards 2019. Tra icone di stile (come Jennifer Aniston) e personaggi pop (come Robert Downey Jr), la cerimonia andata in scena qualche ora fa a Barker Hangar, Santa Monica in California, ha messo insieme tutto quello che la gente ama e che premia votando. Questo significa che, spesso a discapito della qualità, alcune serie vincano su altre e che a ...

The Walking Dead 10 tra il nuovo inizio Negan e la vendetta di Carol con una sorpresa via radio : anticipazioni 11 novembre : Sarà il sesto episodio di The Walking Dead 10 ad andare in onda oggi, 11 novembre, su Fox di Sky, ad un passo dalla pausa di metà stagione che siederà in panchina la serie fino al prossimo febbraio 2020, salvo cambiamenti. Mancano quindi due episodi alla conclusione di questa prima parte di stagione che ha messo tanta carne al fuoco e che, ancora una volta, promette un ultimo episodio dell'anno al cardiopalma soprattutto per via di Carol e Negan ...

The Walking Dead 10X07 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : The Walking Dead 10X07 va in onda domenica 17 novembre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X07: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X07 si intitola Open Your Eyes, che tradotto in italiano significa “apri gli occhi”. L’emittente televisiva ha rilasciato ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x06 : Negan nelle mani dei Sussurratori : Entra decisamente nel vivo la decima stagione di "The Walking Dead" che, domenica 10 novembre andrà in onda con il sesto episodio dal titolo "Bonds" (Legami). La puntata verrà trasmessa poi in Italia nella serata di lunedì 11 novembre alle ore 21:15 su Fox, canale 112 dell'offerta di Sky....Continua a leggere

The Walking Dead 10 porta Daryl e Carol in missione - sono loro i colpevoli della fuga di Negan? : Un nuovo episodio di The Walking Dead 10 è dietro l'angolo e con esso anche una novità importante ovvero Negan in mano ai Sussurratori. Il villain e leader dei Salvatori è scappato da Alessandria per mano di qualcuno che gli ha permesso di lasciare la sua cella, ma per cosa? Non sappiamo ancora bene se ci sia qualcosa di organizzato in questo ma quello che è certo è che Negan si è lasciato alle spalle gli alessandrini e anche il suo lato buono, ...

Spoiler The Walking Dead 10x06 : Carol e Daryl intraprenderanno una missione insieme : Domenica 4 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti la quinta puntata della decima stagione di The Walking Dead sul canale AMC che viene trasmessa il giorno successivo in Italia sul canale Fox. L'emittente televisiva americana, dopo la messa in onda della quinta puntata, ha già reso disponibili il trailer, la sinossi ufficiale e due sneak peek del sesto episodio di TWD che andrà in onda il 10 novembre negli Stati Uniti e l'11 ...

The Walking Dead 10X06 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : The Walking Dead 10X06 va in onda domenica 10 novembre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler.DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X06: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X06 si intitola Bonds, che tradotto in italiano significa “legami”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi ...

In The Walking Dead 10 la missione di Negan è uccidere Alpha? Gli indizi sulla sua liberazione : The Walking Dead 10 ha lasciato tutti senza fiato con l'episodio numero 5 andato in onda negli Usa domenica e ieri sera su Fox anche in Italia. Al centro di tutto c'è stato proprio Negan che, lasciato fuggire dal carcere, si è subito avventurato oltre le mura di Alessandria senza cedere alla sua furia, a quello che era prima di tutto questo. Negan ha cercato di filare dritto addirittura salvando una donna e suo figlio ma il suo compagno di ...

The Walking Dead 10 tra la reunion di Negan e Lucille e uno scontro al vertice rubato dai fumetti : anticipazioni 4 novembre : È tempo di tornare all'ombra del confine voluto dai Sussurratori in The Walking Dead 10 per i fan. A quanto pare né le picche e né le ultime minacce riescono davvero a tenere separai i "due mondi" a noi noti e se da una parte abbiamo Aaron pericolosamente vicino a Gamma, dall'altra abbiamo Negan pronto a superare i confini come "viaggiatore solitario". È finita l'epoca di stare seduti in disparte ad aspettare che Alpha minacci ancora tutti ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x05 : Negan in fuga : Come ogni domenica è tempo di tornare in onda per "The Walking Dead", trasmesso negli Stati Uniti dal canale via cavo AMC. La serie, giunta al decimo ciclo di episodi, tornerà infatti domenica 3 novembre con il quinto appuntamento stagionale, dal titolo "What It Always Is". In Italia l'episodio sarà trasmesso nel consueto appuntamento di lunedì 4 novembre alle 21:15 su FOX (canale 112 di Sky) con doppiaggio in italiano....Continua a leggere

The Walking Dead 10×05 all’insegna di Negan e Alpha? Anticipazioni episodio del 4 novembre : Negan sarà il protagonista di The Walking Dead 10x05? La domanda che si faranno i fan alla fine dell'episodio numero 4 in onda questa sera su Fox non potrà che essere questa dopo quello che succederà. I misteri si infittiscono su questa stagione che stenta davvero a decollare, ma il primo trailer del prossimo episodio promette scintille o, almeno, tanto sangue, visto che il leader dei Salvatori è tornato libero e adesso potrebbe davvero fare di ...