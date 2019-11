Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Robert chiede a Eva di fare l’amore con

Tempesta d’amore news : EVA e CHRISTOPH - i retroscena del disastro aereo : Drammatica, appassionante, romantica: per giorni interi la storyline incentrata sul disastro aereo di Eva (Uta Kargel) e CHRISTOPH (Dieter Bach) ha tenuto incollati al teleschermo i telespettatori di Tempesta d’amore. Ma cosa ne pensano i diretti interessati? Ecco cos’ha raccontato l’attrice che interpreta Eva Saalfeld – Uta Kargel – in una recente intervista rilasciata alla testata tedesca Promiflash. Tempesta d’amore, puntate ...

Tempesta d’amore : anticipazioni da lunedì 18 a domenica 24 novembre : Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 18 a domenica 24 novembre! Ecco cosa succederà Ah quante cose sono accadute nella settimana appena terminata! A Tempesta d’Amore è accaduto di tutto, specialmente tra le sorelle Annabelle e Denise. Le figlie di Christoph sembrano non riuscire a trovare la pace anche se un piccolo spiraglio c’è. Chissà […] L'articolo Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 18 a ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Natascha distrugge la sua carriera di cantante! : Negli ultimi anni il canto per lei è diventata più una passione che una professione, ma ben presto dovrà proprio dire addio a questo mondo. Stiamo ovviamente parlando di Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), che nei prossimi episodi Italiani di Tempesta d’amore vivrà un vero e proprio incubo che rischierà di condizionare per sempre la sua vita e carriera. Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche : Brutte Intenzioni Per Annabelle! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Annabelle scopre le ragioni per le quali è stata lasciata dal suo amato Joshua e decide di fare qualcosa di veramente folle. L’escalation di follia è appena cominciata e ad essere a rischio è Denise… Dopo la confessione di Joshua, che ha rivelato a Denise di amarla e di averlo capito dopo aver visto un antico quadro che raffigurava due ragazzi somiglianti a loro, Annabelle ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Tina e Ragnar in crisi! E André ne approfitta… : Una relazione a distanza non è mai facile, specialmente se i chilometri che separano i due innamorati sono tanti. Sarà questo il problema di Tina Kessler (Christin Balogh) e Ragnar Sigurdson (Jeroen Engelsman) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo settimane di pura euforia, la giovane coppia inizierà infatti a chiedersi come portare avanti una relazione tra la Germania e l’Islanda… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni 17-23 novembre : Eva sconvolta : anticipazioni Tempesta d’amore, puntate prossima settimana: la proposta choc Amori e tradimenti saranno la cornice delle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore. Nei nuovi episodi della soap opera tedesca, Valentina svelerà al padre di aver sorpreso Eva e Christoph abbracciati a letto. La decisione dell’albergatore di restare al Furstenhof infatti porterà Valentina a rompere la promessa fatta alla madre. Robert ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Valentina e Fabien lasciano il Fürstenhof? : Sono la coppia più giovane di Tempesta d’amore, ma per loro sembra essere giunto il momento di fare un grande, grandissimo passo. Stiamo parlando di Valentina Saalfeld (Paulina Hobratschk) e Fabien Liebertz (Lukas Schmidt), figli rispettivamente di Michael (Erich Altenkopf) e Robert (Lorenzo Patané). Ecco infatti cosa accadrà ai due ragazzini negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Valentina rivela a Robert il tradimento di Eva e Christoph! : La bomba sta per scoppiare! Dopo mesi di sospetti, bugie e riappacificazioni, nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore assisteremo a qualcosa che era nell’aria da tempo: la crisi del matrimonio di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané). Ciò che invece sarà totalmente inaspettato sarà l’identità della persona che accenderà la miccia. Eh sì, perché ad innescare la crisi coniugale dei due ex protagonisti sarà niente meno che Valentina ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : TIM rovina Franzi - sarà un protagonista “cattivo”? : Tim Degen (Florian Frowein) sembra destinato ad essere un protagonista decisamente insolito. E non solo per via della sua incredibile storia e somiglianza con un altro personaggio amatissimo della soap. Le ultime anticipazioni ufficiali in arrivo dalla Germania sulla sedicesima stagione di Tempesta d’amore stanno infatti svelando dei dettagli davvero sorprendenti, che fanno apparire il gemello di Boris più come un antagonista che un eroe ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Michael diventa dipendente dai farmaci! : Lo conosciamo come uomo integerrimo e medico estremamente professionale, eppure presto inizierà a mentire per nascondere una sua terribile dipendenza. Credeteci o no, stiamo parlando di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), lo stimato dottore del Fürstenhof nonché marito di Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore per lui inizierà infatti un vero e proprio incubo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 23 novembre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 17 a sabato 23 novembre 2019: Eva vorrebbe riprendere la sua vecchia vita e decide dunque di affrontare i propri fantasmi. Proprio in quel momento arriva Christoph, che la riaccompagna in camera. E le conseguenze sono imprevedibili… Tina consiglia a Denise di fare un passo verso Henry ed effettivamente i due fidanzatini si riappacificano. Annabelle rimane sconvolta alla scoperta ...

Tempesta d’amore - casting news : Annabelle rimane nella 16^ stagione? : Una notizia che ha dell’incredibile sta da qualche tempo circolando sul web ed ora sembrerebbe essere arrivata la conferma: contro ogni previsione, Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) potrebbe essere destinata a rimanere anche nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Ecco tutti i dettagli! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle viene rilasciata Annabelle e Paul, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Tempesta ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 18-24 novembre 2019 : Christoph Corrompe il Terapista di Eva! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019: Joshua e Denise innamorati. L’oscuro piano di Christoph contro Robert Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph manipola il Terapista di Eva che spinge la donna a mettere in discussione il suo rapporto con Robert. Intanto, Valentina si lascia scappare qualcosa di troppo, mentre Joshua e Denise riscoprono i loro sentimenti. Tina soffre a ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : OMICIDIO al Fürstenhof! E Annabelle incastra Christoph… : Se i ricchi ospiti del Fürstenhof pensavano che il costoso hotel a cinque stelle fosse garanzia di riposo e lusso, hanno decisamente sbagliato posto. Già teatro di incredibili avvenimenti (morti incluse), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il nome del lussuoso albergo tornerà ad occupare le pagine di cronaca nera. E le conseguenze saranno a dir poco incredibili… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto ...