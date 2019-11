Svolta nel caso Romano | Silvia è prigioniera di un gruppo islamista in Somalia

L’amica geniale - nella primavera 2020 la nuova serie : una Svolta per la produzione di fiction : É il secondo capitolo tratto dal besteller della quadrilogia di Elena Ferrante. La messa in onda è prevista per la primavera del 2020 su Rai1.

Cristian Farris - prima Svolta nel giallo di Orroli : si indaga per omicidio : Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Il riserbo è totale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia...

Fabio De Luigi/ 'Gli uomini d'oro? È una Svolta nella mia carriera' - Verissimo - : Fabio De Luigi ospite di Verissimo per presentare Gli uomini d'oro. Il film, diretto da Vincenzo Alfieri, è ispirato da una vicenda realmente accaduta.

Esplosione cascina - Svolta nelle indagini : fermato il proprietario : C’è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell'Esplosione della cascina di Quargnento, nell’Alessandrino (MAPPA). I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie per l'Esplosione che la notte tra il 4 e il 5 novembre ha ucciso Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, ferito altri due pompieri e un carabiniere (CHI ERANO). Massimo ...

L'ISOLA DI PIETRO 3/ Anticipazioni 8 novembre : Svolta nelle indagini su Irene : L'ISOLA di PIETRO 3, Anticipazioni dell'8 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Franco sospettato della morte di Chiara; Caterina vuole fuggire?

Omicidio Luca Sacchi - le telefonate con l'ex compagno di scuola : Svolta nelle indagini - la figura chiave? : Dai tabulati telefonici emergono dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi per risolvere l'Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma con un colpo di pistola alla nuca, e per inquadrare il ruolo della sua fidanzata, Anastasiya Kylemnyk. Come rivela Il Messaggero, prima ancora degli intermedi

Svolta nell’omicidio Luca Sacchi - ritrovato lo zaino della fidanzata : ecco cosa conteneva : Svolta interessante nella vicenda dell’omicidio di Luca Sacchi: lo zaino di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, è stato ritrovato. Sparito dalla notte dell’omicidio del 24enne romano, ucciso nella zona di Colli Albani, lo zaino (che avrebbe dovuto contenere i soldi da consegnare ai due pusher) è stato rinvenuto tra le sterpaglie ai margini del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca. A indicare il ...

Juventus - vincere non basta più : serve una Svolta nel gioco : Prima che si possano creare fraintendimenti, bisogna chiarire subito una cosa: nel calcio conta vincere le partite e la Juventus lo sta facendo. La squadra di Sarri è infatti ancora imbattuta in questa stagione: tra campionato e Champions League, la Juve non ha mai perso. Ma siamo sicuri che alla Juventus basti vincere? La scelta di affidare la panchina a Sarri non sembra dire questo. Juventus: la scelta di Sarri è stato un segno di ...

Luca Sacchi - "soldi in mazzette da 20 e 50 euro nello zaino" della fidanzata Anastasia : droga - la Svolta : mazzette di denaro nello zaino di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi ucciso con un colpo alla testa a Roma da due 21enni. Soldi che sarebbero serviti ad acquistare droga per gli amici dei due fidanzati. Leggi anche: "Cos'è emerso dai test in ospedale". Luca Sacchi, cambia il quadro del

Calciomercato Juventus : Svolta azzurra. Tre italiani nel mirino : Calciomercato Juventus: si profila una svolta azzurra nella Rosa bianconera. Se da un lato è risaputo l’interessamento per il centrocampista offensivo della Roma Niccolò Zaniolo, per il regista Sandro Tonali del Brescia, e per l’attaccante esterno della Fiorentina Federico Chiesa, nelle ultime settimane la Juve sta monitorando altri tre azzurri già in odore di nazionale ( under 21 e maggiore). Calciomercato Juventus: svolta azzurra. ...

Movente legato alla droga - Svolta nell’uccisione di Luca. Due fermati : Due fermi e un Movente legato alla droga. Due giovani di 21 anni, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi della periferia romana di San Basilio e con precedenti penali, sono stati interrogati e poi fermati per l'omicidio di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa due sere fa davanti al pub John Cabot in zona Appio, nella Capitale. Adesso i due sospettati sono stati portati nel carcere di Regina ...

Prima allerta - poi nuova ondata di calore : Svolta meteo - cosa succede nel weekend : Ottobre si avvia alla conclusione all'insegna della più totale instabilità sul fronte meteorologico. All'orizzonte c'è la...

Scomparsa di Angela Stefani - arrestato l’ex compagno. Svolta nel giallo di Salemi : Svolta nelle indagini sulla Scomparsa di Angela Stefani, la mamma di 48 anni residente a Salemi (Trapani), ma originaria di Bologna, di cui si sono perse le tracce il 21 gennaio 2018. Dopo 10 mesi di indagini i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Caradonna, 47enne ex convivente della donna.L’uomo, che non aveva segnalato la Scomparsa di Angela, è accusato di omicidio volontario, distruzione, occultamento di cadavere e detenzione di ordigni ...