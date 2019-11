“Stop” UeD | Ida e Riccardo scende il gelo | le parole della dama non accettano margine

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019) È destinato a passare alla storia come unaedizioni più turbolente di sempre quella di quest’anno al trono over. A tenere banco sempre loro, Ida Platano e Gemma Galgani. Per latorinese il periodo è particolarmente difficile, altrettanto per la bionda e bellissima Ida Platano che pare stia vivendo un momento duro con il suo. Dopo la separazione e il riavvicinamento infatti, tra Ida Platano ele cose non sembrano andare come dovrebbero. I due sembrano non riuscire a trovare un punto d’incontro. La scorsa puntata li abbiamo visti discutere tra loro e prendersela con Armando Incarnato. Oggi Ida entra in studio e spiega che ci sono ancora delle incomprensioni tra loro. Di che natura non è ancora chiaro ma sono molti quelli che scommettono che primafine del nuovo ciclo di Uomini e Donne ci sarà una rottura tra i due.Passando da Ida Platano a Gemma ...