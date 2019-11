Stati Uniti | professori di chimica accusati di produrre metanfetamina nel laboratorio

Coppa Davis 2019 - Italia-Stati Uniti : data - programma - orari e tv : Mercoledì 20 novembre (diretta tv su SuperTennis), alle ore 18.00, l’Italia scenderà in campo per il secondo incontro del Gruppo F della Coppa Davis 2019 di tennis. Sul veloce indoor della Caja Magica di Madrid (Spagna), gli azzurri guidati da Corrado Barazzutti affronteranno gli Stati Uniti e la sfida avrà un peso specifico importante perché sarà decisiva ai fini della qualificazione ai quarti di finale. Giova ricordare che si ...

Nissan - Richiamo per 400.000 veicoli negli Stati Uniti : La Nissan ha avviato una nuova campagna di Richiamo negli Stati Uniti a poco meno di due mesi da un'analoga iniziativa riguardante oltre 1,2 milioni di auto per un problema ai display delle retrocamere. Questa volta sono interessati 394.025 veicoli per un difetto al sistema frenante.Possibile un cortocircuito con rischio incendio. Il Richiamo, svelato in un avviso della National Highway Traffic Safety Administration (l'agenzia federale ...

Dan Bilzerian vuole diventare presidente degli Stati Uniti : “Se eletto basta sesso - droga e alcol” : L’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America ha in qualche maniera dimostrato che dall’altra parte dell’oceano chiunque può essere in grado di ambire a quella poltrona, soprattutto personaggi di rottura dal punto di vista mediatico, che incarnino determinati valori per gli elettori. L’ultimo dei candidati spontanei è Dan Bilzerian. Personaggio noto soprattutto sui social per la sua ...

Calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti : Il dato è decisamente allarmante. Ad un mese dall’avvio dei dazi statunitensi sui prodotti europei, sono Calate del 20% le

Da Prato agli Stati Uniti - ricercatrice toscana premiata in America per proteina contro il tumore : A Giada Bianchi un riconoscimento per gli studi sul mieloma multiplo, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario

Stati Uniti - impongono dieta vegana ai figli : bimbo muore a 18 mesi - genitori arrestati : Morire a 18 mesi per colpa di un regime alimentare troppo rigido. È accaduto a Cape Coral, capoluogo della Contea di Lee, nello Stato della Florida. Ryan O'Leary di 30 e la moglie Sheila di 35 anni, vegani convinti, avrebbero imposto la loro dieta a base di frutta e verdura cruda anche ai figli. Una scelta insostenibile per il più piccolo di loro che è morto per alcune complicazioni dovute ad un grave stato di malnutrizione. I genitori sono ...

Baseball - Premier12 2019 : finale Corea del Sud-Giappone - tra Stati Uniti e Messico in palio il secondo pass olimpico : Saranno Corea del Sud e Giappone a giocare la finale del Premier12, che determina due ulteriori posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel Baseball. Questo l’esito al termine del Super Round, che ha vissuto oggi l’ultima giornata. Nel match tra Australia e Cina Taipei, sono proprio gli asiatici a dire addio al torneo con una vittoria per 5-1, generata da un eccezionale ottavo inning da 4 punti. Dopo il singolo di Wang nel terzo e la ...

Baseball - Premier 12 2019 : Messico ko contro la Corea del Sud - vincono gli Stati Uniti : Nuova giornata di gare nel Premier 12 di Baseball 2019, che ha vissuto quest’oggi due sfide, a partire dal successo degli Stati Uniti, che contro Cina Taipei sono passati subito in vantaggio nel primo inning, a seguito del singolo di Andrew Vaughn, prima del pareggio degli asiatici, messo a segno da Wang, in un’azione da double-play, con la rimonta completata dal fuoricampo solitario di Hu Chin Lung. Il colpo decisivo è dunque ...

Harry e Meghan rovinano il Natale alla regina… passeranno le festività negli Stati Uniti : Non sarà un Natale “royal” quest’anno quello di Meghan Markle e del principe Harry. Il duca e la duchessa di Sussex avrebbero infatti deciso di trascorrere le festività con la madre di Meghan Doria Regland, presumibilmente a Los Angeles, negli Stati Uniti. La conferma è arrivata da Buckingham Palace: “Le loro altezze reali trascorreranno le vacanze quest’anno, come una nuova famiglia, con la madre della duchessa ...

Le cinque punte di diamante della ricerca italiana negli Stati Uniti : Roma. Si svolge oggi all’Ambasciata d’Italia a Washington, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e del ministero degli Esteri e alla presenza dell’ambasciatore Armando Varricchio, l’annuale conferenza dell’Issnaf, la fondazione che riunisce scienziati e studiosi italiani negli Stati

Baseball - Premier 12 2019 : il Giappone sconfigge il Messico e lo raggiunge - altra sconfitta per gli Stati Uniti : Prosegue nel segno del Giappone il Super Round del Premier 12 di Baseball 2019, con la selezione nipponica capace di sconfiggere anche il Messico, agganciandolo in classifica, in una gara sbloccata già nel primo inning, grazie ai singoli di Seiya Suzuki e Kensuke Kondo, per il punteggio di 2-0, mentre la valida di Hayato Sakamoto nel terzo parziale ha portato il tabellone a segnare il 3-0 in favore degli asiatici. Assoluti protagonisti i ...

Un tribunale di Boston ha stabilito che i controlli ingiustificati fatti sui computer e sugli smartphone delle persone che entrano negli Stati Uniti violano la Costituzione : Un tribunale federale di Boston ha stabilito che i controlli ingiustificati fatti sui computer e sugli smartphone delle persone che entrano nel territorio degli Stati Uniti violano la Costituzione del paese, in particolare il quarto emendamento, quello che difende le