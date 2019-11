Sport invernali | Calendario eventi 18-24 novembre | orari | programma e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Comincia a riempirsi in modo serio la settimana degli, e in particolare per quel che riguarda la seconda parte della settimana. Tanto sci alpino, con la Coppa del Mondo che torna di scena a Levi con gli slalom femminile (sabato 23) e maschile (domenica 24), ma c’è anche il ritorno del salto con gli sci a Wisla, con tutto il mondo che sfida il giapponese Ryoyu Kobayashi, più che dominatore della scorsa annata. C’è anche la Coppa Europa di snowboard a Landgraaf, in terra olandese, ma particolarmente fitto è anche ildel freestyle con la Coppa del Mondo e con la Coppa Europa, entrambe in Austria. Slittino, bob e skeleton completano un weekend che si fa ricchissimo, anche se per quel che riguarda il bob bisogna considerare la gara femminile di Lillehammer che apre, nei fatti, la carrellata invernale mercoledì. Da non dimenticare, inoltre, gli Europei di ...

