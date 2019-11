Speed skating | Coppa del Mondo Minsk 2019 | Francesca Lollobrigida fa sorridere l’Italia

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) La prima tappa delladeldiè andata in archivio e l’Italia esce dall’anello di ghiaccio dicon il primo podio stagionale firmato da. L’azzurra, nella mass start, conferma il terzo posto ottenuto in Bielorussia nell’inverno del 2018 e colleziona il tredicesimo podio in carriera in World Cup (12 solo in questa specialità), a testimonianza della grande continuità della 28enne laziale.che, nel caso specifico, è stata preceduta dalla canadese Ivanie Blondin e dall’olandese Irene Schouten, pattinatrici molto esperte e abili in questa gara particolare., quindi, ha motivi per cui, rilanciando anche le proprie quotazioni nelle altre distanze, ovvero i 3000 metri (13esima) e nei 1500 metri (nona). View this post on Instagram World Cup

zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo junior Bjugn 2019: doppio podio per Francesco Betti - #Speed #skating #Coppa #Mondo… - zazoomnews : Speed skating Coppa del Mondo junior Bjugn 2019: doppio podio per Francesco Betti - #Speed #skating #Coppa #Mondo… - OA_Sport : Speed skating, Coppa del Mondo Minsk 2019: l’Italia parte bene, Davide Ghiotto 6° nei 5000 metri, top10 per Giovann… -