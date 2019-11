Sorpasso Inter – E’ questo il verdetto di Mario Sconcerti

LIVE Inter-Hellas Verona - Serie A calcio in DIRETTA : obiettivo Sorpasso in vetta per i neroazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Verona partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, l’Inter per la vetta momentanea mentre il Verona per tentare di sbancare San Siro. L’Inter riparte dalla sconfitta subita contro il Borussia Dortmund in rimonta in Champions League, le polemiche sono venute però a fine partita dalle parole di Antonio Conte non contro l’arbitro ...

Parma ferma Inter - fallisce operazione Sorpasso. Furia Conte : Un pizzico di follia nel DNA resta nonostante la cura Conte: una follia che impedisce all'Inter di sorpassare la Juventus. Un Parma belligerante in rimonta riesce a fermare i nerazzurri a San Siro per 2-2. Prima il vantaggio di Candreva, poi due gol di Karamoh e Gervinho. Lukaku pareggia con una assegnazione sofferta da parte della Var. Stanchezza e assenze, poca lucidita' e un attacco che fa fatica con Lautaro inceppato e Lukaku non del tutto ...

Inter - occasione sciupata : solo 2-2 col Lecce in casa. Niente Sorpasso sulla Juve : occasione nerazzurra fallita. La Juve inciampa a Lecce ma l'Inter non ne approfitta e a San Siro si fa bloccare sul 2-2 da un Parma lucido e ordinato fallendo il sorpasso in classifica sui bianconeri. La Signora di possibilità così non ne offre tante ma la squadra di Conte ha pagato un primo tempo d

Inter - 2-2 contro il Parma e Sorpasso mancato : Conte incapace di cambiare in corsa - la poca qualità della panchina non aiuta : L’Inter si ferma 2-2 contro il Parma e fallisce il sorpasso sulla Juventus: le scorie della Champions si fanno sentire, Conte non dà la scossa a partita in corso e la rosa corta non regala qualità dalla panchina Dopo il pareggio della Juventus sul campo del Lecce, l’Inter aveva un’occasione ghiotta per effettuare il sorpasso in classifica e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Di mezzo si è messo il Parma, in una ...

Inter-Parma 2-2 - Lukaku non basta : il Sorpasso dei nerazzurri sulla Juve non c’è : nerazzurri in vantaggio e temporaneamente primi, raggiunti e superati in 4’ dall’ex Karamoh e da Gervinho. Nella ripresa il belga sul filo dell’offside trova il pareggio

Solo un pari al via del Mare - la Juve rischia il Sorpasso dell’Inter : Rimedia Solo un pari 1-1 al via del Mare di Lecce la Juventus. Senza Cristiano Ronaldo la Vecchia Signora si

Dybala e Higuain stendono Inter - Sorpasso Juve in cima alla Serie A : Gonzalo Higuain regala la vittoria e la vetta della classifica alla Juventus nel big match che chiude la settima giornata della Serie A

Inter-Juventus - Sarri non si monta la testa : “il Sorpasso in classifica è poco significativo” : Maurizio Sarri si congratula con i suoi giocatori dopo la vittoria della Juventus sull’Inter nel Derby d’Italia E’ la Juventus a festeggiare per la vittoria del Derby d’Italia: i bianconeri hanno trionfato sull’Inter 1-2 grazie alle reti di Dybala ed Higuain. Soddisfatto del lavoro dei suoi giocatori in campo, Maurizio Sarri ha così commentato la vittoria di questa sera: “il sorpasso in classifica è poco ...

Higuain firma Sorpasso - Inter ko Juve in vetta : La Juventus vince 2-1 sul campo dell'Inter nel big match della settima giornata di campionato e sale in vetta alla Serie A scavalcando i nerazzurri. La Juve sblocca il risultato al 4' con Dybala. Pareggio dell'Inter al 18' con il rigore di Lautaro. Nel finale, all'80', la Vecchia Signora torna avanti con Higuain: 2-1. Il successo consente ai bianconeri di salire a 19 punti e superare l'Inter, ferma a 18 dopo il primo k.o. stagionale. La partita ...

Inter-Juventus 1-2 : Higuain firma il Sorpasso. I bianconeri mandano ko l’ex Conte per la prima volta e tornano primi in classifica : Vittoria e sorpasso. Gonzalo Higuain firma il gol del 2-1 contro l’Inter che vale il primo ko in campionato per Antonio Conte e il Contestuale primato in classifica dei bianconeri. L’ex attaccante di Napoli e Milan, entrato pochi minuti prima, batte Handanovic a chiusura di un’azione ricamata dalla Juventus. I bianconeri battono così l’Inter, orgogliosa fino agli ultimi minuti e capace di giocare – almeno nel primo ...

Inter-Juventus 1-2 Higuain firma il Sorpasso : I gol di Dybala e Higuain, intervallati dal momentaneo pareggio di Lautaro su rigore, permettono alla Juventus di battere 2-1 l'Inter a San Siro e di prendersi la vetta della classifica. Primo ko...