Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 18 novembre 2019)è pronta a lanciare numerosenei prossimi giorno, anche con il marchio HONOR, tra cuie nuovi. L'articoloindaproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Smartphone, speaker, smartwatch, quante novità in arrivo da Huawei - offertegiorno : Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Speaker Stereo con Microfono Incorporato Radio FM LED illuminazione p… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Beats Pill+ in sconto del 35% su Amazon: speaker perfetto per i fan Apple (aggiornato)#pcexpander #cybernews #android #sams… -