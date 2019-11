Sky – Ibrahimovic-Napoli | nessuna apertura | questi i motivi Ibra tentato dal Milan e dal

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 18 novembre 2019), Sky smentisce Sono tanti i rumors su Zlatannell’ultimo periodo, traanche il suo possibile arrivo al, colpa di alcune voci di mercato e dell’di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. Gli scenari di mercato aperti peradesso sono quelli con Bologna ee i rossoneri sembrano essere la tentazione maggiore, per lui e per la famiglia. Ilrappresenterebbe una sfida intrigante, ma Ancelotti dispone di tanti uomini in attacco. Negli ultimi giorni, Tancredi Palmeri aveva affermato che le probabilità di vederecon la maglia delsi sono drasticamente ridotte anche in conseguenza delle turbolenze che hanno ...

