Sicilia : sindaco Lampedusa - ‘legge speciale per isole minori’ : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – Una legge speciale per le isole minori Siciliane. E’ questa, secondo il sindaco di Lampedusa Totò Martello, una possibile strada per dare soluzione ai problemi e disagi connessi con le caratteristiche delle isole minori della Sicilia. “Non possiamo essere considerati come il resto dell’isola” dice il primo cittadino parlando con i giornalisti a margine dell’incontro ...

Rifiuti : sindaco Agrigento - ‘tempi Ars scandalosi - Siciliani aspettano’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “La Regione ha tempi biblici e il popolo siciliano aspetta. Le città aspettano. Non importa più di chi siano le responsabilità e perché succedano certe cose”. Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto commenta l’iter all’Ars del ddl sui Rifiuti. “è scandaloso – aggiunge – che dopo 29 commissioni cada in aula l’articolo 1 con il voto segreto e si rinvii ...

Sindaco Ispica diffida Consorzio Autostrade Siciliane : Il Sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie ha diffidato il Consorzio Autostrade Siciliane ad intervenire e ad adottare i più urgenti nei sottopassaggi

Mafia : Arci Sicilia in piazza per sostenere sindaco Troina : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - L'Arci Sicilia scenderà in piazza, domenica 10 novembre, a Troina, per ribadire il no alla Mafia dei pascoli e il sostegno al sindaco di Troina Sebastiano Fabio Venezia. "L’Arci Sicilia si schiera al fianco del sindaco di Troina, da anni impegnato nella lotta contro la

Catania : Anci Sicilia - ‘solidarietò a sindaco Aci Bonaccorsi’ : Palermo, 7 nov.(Adnkronos) – “Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro che è stato vittima di un attentato incendiario in queste ore”. Lo hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia.“L’intimidazione subita dal sindaco Di Mauro va condannata senza mezzi termini e rappresenta un fatto gravissimo che, purtroppo, si ...

Sicilia : sindaco di Poggioreale coinvolto in incidente su A1 - Miccichè 'in bocca al lupo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo al sindaco di Poggioreale, Mimmo Cangelosi, rimasto vittima di un grave incidente stradale, mentre tornava da Roma dove aveva partecipato alla manifestazione di protesta dei sindaci italiani contro la decisione delle Poste di chiudere gli uf

Maltempo Sicilia : Giampedrone incontra il sindaco di Rossiglione : In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, si è svolto oggi in Regione un incontro tra l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo e le rispettive strutture tecniche, per rispondere alle varie esigenze del territorio, dopo il Maltempo dei giorni scorsi. L’obiettivo era quello di individuare le azioni più opportune dopo gli eventi calamitosi che hanno portato a sfollare ...