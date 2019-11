Sicilia | Musumeci | ' Urega passati da 90 mln nel 2017 a 240mln nel 2019'

Sicilia : Lupo (Pd) - ‘colpe governo Musumeci non ricadano su agricoltori’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “Le richieste degli agricoltori Siciliani sono legittime. Gli imprenditori ed i lavoratori non possono pagare il conto delle lentezze del governo Musumeci. Presenteremo una mozione per chiedere di dedicare una seduta del parlamento regionale ai problemi del settore e per impegnare il governo a trovare soluzioni rapide”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, commenta la ...

Sicilia : edili scrivono a Musumeci - 'ascolti grido di dolore' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - I segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Mario Ridulfo, Paolo D’Anca e Francesco De Martino, hanno scritto al presidente della Regione Nello Musumeci e agli assessori alle Infrastrutture, al Lavoro e alla Salute, per chiedere un incontro nella gior

Sicilia : D’Agostino (Iv) - ‘Musumeci sbaglia - pericoloso abolire il voto segreto’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci “sbaglia” a volere abolire il voto segreto, perché “significherebbe, in maniera pericolosa, costringere con il voto palese chi sta in maggioranza a votare a favore di un ddl anche quando non è condiviso”. Lo ha detto Nicola D’Agostino, neo deputato di Italia Viva all’Ars. “L’idea del voto segreto viene ...

Sicilia : De Luca (M5S) - ‘voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante alla ‘formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei ...

Sicilia : Giunta Musumeci approva bilancio consolidato 2018 : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – E’ stato approvato dalla Giunta Siciliana il bilancio consolidato – relativo all’anno 2018 ‘ “un documento di natura prettamente tecnica, previsto dal decreto legislativo 118 del 2011, che fotografa la situazione economica e patrimoniale dell’aggregato di enti, società partecipate ed organismi strumentali della Regione”.“Dalla ricognizione effettuata ...

Verona : Sicilia a Fieracavalli - Musumeci 'Valorizzare mondo equestre' (2) : (Adnkronos) - "Abbiamo voluto ripercorrere idealmente – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera - e ricostruire fedelmente la lunga storia del cavallo Siciliano. L’intento è di trasmetterla alle giovani generazioni, affinché, con un occhio sempre al passato e alle tradizioni, possano guard

Sicilia : Musumeci - 'stop pagamenti acqua a Consorzio di bonifica' (2) : (Adnkronos) - "Serve un disegno di legge agile, di poche righe, che può essere approvato in alcune settimane. Sia chiaro che, a mio parere, la soluzione dell'eterno problema dei Consorzi di bonifica in Sicilia sta nella legge di riforma proposta dal mio governo ed ora all'esame delle Commissioni di