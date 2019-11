Sicilia | Musumeci | ' isole minori? Non può esserci alibi per nessuno' 2

Sicilia : Musumeci - 'isole minori? Non può esserci alibi per nessuno' (3) : (Adnkronos) - Per le altre arterie provinciali invece si valuterà se inserire le opere nell'Accordo quadro già esistente o se reperire altre fonti di finanziamento. Oltre cento, invece, i milioni destinati alle infrastrutture portuali, con interventi già effettuati o da cominciare a breve. "Il primo

Sicilia : Musumeci - 'isole minori? Non può esserci alibi per nessuno' : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - "Non può esserci alibi per nessuno perché c'è una richiesta di cose essenziali". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante la prima parte dell'incontro fra governo regionale e sindaci delle isole minori Siciliane svoltosi questa mattina a

Sicilia : Musumeci - 'Urega passati da 90 mln nel 2017 a 240mln nel 2019' : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - "Per gli Urega, cioè gli uffici regionali che si occupano di gare pubbliche, in Sicilia siamo passati da 80/90 milioni del 2017 a 240milioni di euro nel 2019. Tutto quello che è possibile fare lo stiamo facendo". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumec

Sicilia : Lupo (Pd) - ‘colpe governo Musumeci non ricadano su agricoltori’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “Le richieste degli agricoltori Siciliani sono legittime. Gli imprenditori ed i lavoratori non possono pagare il conto delle lentezze del governo Musumeci. Presenteremo una mozione per chiedere di dedicare una seduta del parlamento regionale ai problemi del settore e per impegnare il governo a trovare soluzioni rapide”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, commenta la ...

Sicilia : Musumeci - 'grande rispetto per agricoltori ma no a strumentalizzazioni' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "Ho avuto, e continuo ad avere, grande rispetto per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli in generale. Ma quando le manifestazioni di protesta assumono il cattivo sapore della strumentalizzazione provo tanta tristezza. Sarò lieto di incontrare, domani,

Sicilia : edili scrivono a Musumeci - ‘ascolti grido di dolore’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – I segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Mario Ridulfo, Paolo D’Anca e Francesco De Martino, hanno scritto al presidente della Regione Nello Musumeci e agli assessori alle Infrastrutture, al Lavoro e alla Salute, per chiedere un incontro nella giornata nazionale di mobilitazione dei lavoratori delle costruzioni indetta per venerdì 15 novembre. I tre esponenti sindacali ...

Sicilia : edili scrivono a Musumeci - 'ascolti grido di dolore' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - I segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Mario Ridulfo, Paolo D’Anca e Francesco De Martino, hanno scritto al presidente della Regione Nello Musumeci e agli assessori alle Infrastrutture, al Lavoro e alla Salute, per chiedere un incontro nella gior

Sicilia : D'Agostino (Iv) - 'Musumeci sbaglia - pericoloso abolire il voto segreto' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci "sbaglia" a volere abolire il voto segreto, perché "significherebbe, in maniera pericolosa, costringere con il voto palese chi sta in maggioranza a votare a favore di un ddl anche quando non è condiviso". Lo ha dett

Sicilia : D’Agostino (Iv) - ‘Musumeci sbaglia - pericoloso abolire il voto segreto’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci “sbaglia” a volere abolire il voto segreto, perché “significherebbe, in maniera pericolosa, costringere con il voto palese chi sta in maggioranza a votare a favore di un ddl anche quando non è condiviso”. Lo ha detto Nicola D’Agostino, neo deputato di Italia Viva all’Ars. “L’idea del voto segreto viene ...

Sicilia : De Luca (M5S) - 'voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante

Sicilia : De Luca (M5S) - ‘voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante alla ‘formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei ...

Sicilia : Giunta Musumeci approva bilancio consolidato 2018 : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - E’ stato approvato dalla Giunta Siciliana il bilancio consolidato - relativo all’anno 2018 – "un documento di natura prettamente tecnica, previsto dal decreto legislativo 118 del 2011, che fotografa la situazione economica e patrimoniale dell’aggregato di enti, società

Sicilia : Giunta Musumeci approva bilancio consolidato 2018 : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – E’ stato approvato dalla Giunta Siciliana il bilancio consolidato – relativo all’anno 2018 ‘ “un documento di natura prettamente tecnica, previsto dal decreto legislativo 118 del 2011, che fotografa la situazione economica e patrimoniale dell’aggregato di enti, società partecipate ed organismi strumentali della Regione”.“Dalla ricognizione effettuata ...

Verona : Sicilia a Fieracavalli - Musumeci 'Valorizzare mondo equestre' : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - La Sicilia sarà presente a Fieracavalli, la più importante esposizione fieristica italiana dedicata all’equitazione, in programma a Verona da domani a domenica 10. A rappresentare il patrimonio animale dell’Isola saranno quattro razze autoctone di equidi: i cavalli puro