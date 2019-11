Ser Key live a Roma domenica 17 novembre per il contest “Promuovi la tua musica”

Hockey prato femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della settima giornata. Si ferma l’Amsicora : Ultimo turno prima della pausa invernale per il campionato femminile di Hockey su prato di Serie A1. È andata in scena oggi la settima giornata che ha visto il primo stop per l’Amsicora (2-2 con la Lorenzoni), raggiunta in vetta dal San Saba. Andiamo a rivivere gli incontri odierni con i risultati e la classifica aggiornata. settima giornata di campionato CUS Pisa-Pol. Ferrini 1-2 (Taglioli – PIS; Sirigu,Paloma – FER) HF San ...

Hockey pista - Serie A1 : nel posticipo domenicale Bassano espugna correggio : Con un blitz esterno. Si chiude così l’ottava giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Hockey pista, che ha visto il Bassano imporsi 1-3 sulla pista del correggio. In Emilia, i veneti hanno dominato la contesa: vantaggio nel primo tempo, per effetto della doppietta di Victor Crespo Oliva che mandava i suoi sul 2-0, e chiusura nella ripresa, con la segnatura di Roc Llisa Vigata a chiudere i conti; prima del gol della ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi a valanga nel big match contro Viareggio - vince anche Forte dei Marmi : Ottavo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019 che si è aperto quest’oggi nel segno di Forte dei Marmi, e del suo bomber Federico Ambrosio, protagonista con una quaterna del 6-1 rifilato ai malcapitati del Follonica, mentre Lodi regge il passo, piegando 5-1 Viareggio, nel big match di giornata. A sbloccare la situazione ci ha pensato Francesco Compagno, tra i migliori in questo periodo, pareggiato però subito dopo da Romeo ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : a Bassano il posticipo della settima giornata contro Sandrigo : Si è chiuso nel segno del Bassano il settimo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con la formazione veneta capace di avere la meglio sul Sandrigo nel posticipo, al termine di una partita sbloccata però dagli ospiti, su tiro diretto di Claudio Lopes. La reazione dei bassanesi non è tardata ad arrivare, impattando a meno di cinque minuti dal termine della prima frazione con Mattia Milani, non sfruttando poi la superiorità numerica ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte lo Scandiano e si porta nel gruppone di centroclassifica : Il Trissino vince e si porta nel “gruppone” di centro classifica. Nel primo dei due posticipi della settima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista, i veneti battono 5-2 lo Scandiano portandosi al quinto posto, in coabitazione con altre quattro squadre. La squadra di Silva parte forte nel primo tempo chiudendo 3-1 al riposo, grazie alle reti di Ventura, Garcia e Greco, intervallate dal quella ospite di Coy, salvo poi subire ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Colpaccio Amsicora a Bra! : Doppio turno tra sabato e domenica per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Oggi è andata in scena l’ottava giornata che prevedeva la spettacolare sfida in terra piemontese tra HC Bra ed Amsicora: i sardi sono riusciti ad imporsi per 3-1 e volano nettamente in testa, con addirittura 5 punti di margine sui campioni uscenti. Terza piazza per il Valchisone. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

Hockey prato - qualificazioni olimpiche 2019 : all’Italia Serve un miracolo - la Germania parte da 2-0 : L’obiettivo è quello di sognare fino alla fine, non arrendersi. Le difficoltà c’erano già alla vigilia, sono ancor di più dopo un netto 2-0 subito ieri, al termine di una prestazione davvero mostruosa delle padrone di casa della Germania. A Monchengladbach domani la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile dovrà ribaltare le due reti di scarto nella seconda partita valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Hockey pista - Serie A1 : nella Serata dei derby - il Lodi va in fuga in testa alla classifica : Una sesta giornata scoppiettante e ricca di emozioni. E’ questo quello che si è vissuto nei palazzetti del Campionato Italiano di Hockey pista, che ha mandato in archivio un nuovo turno della stagione regolare con una prima certezza: il Lodi ha messo in piedi la prima fuga del torneo. I giallorossi infatti hanno piegato 3-2 nel derby lombardo il Monza, grazie alla rete decisiva di De Rinaldis, approfittando del pareggio del Forte dei Marmi ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi vince in rimonta - successo anche per Correggio : Nuova domenica di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019 che ha completato il quadro della quinta giornata, con due sfide ricche di gol, partendo dal match che ha visto impegnati gli Amatori Wasken Lodi, che hanno iniziato nel peggiore dei modi contro Trissino, passando in svantaggio 2-0, frutto dei gol di Andrea Malagoli ed Alberto Greco. I lombardi a questo punto sono usciti dal torpore, accorciando con Domenico Illuzzi e pareggiando sul ...

Hockey su pista - Serie A1 2019-2020 : pari pirotecnico tra Valdagno e Sandrigo - vince Breganze : Quarta giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019-2020 che si è aperta quest’oggi con due anticipi, ad iniziare dal pirotecnico confronto tra Valdagno e Sandrigo, aperto da un parziale di 2-0 dei toscani, firmato dal rigore di Dario Gimenez e dalla rete di Andrè Centeno, prima del pareggio ospite, firmato dalle realizzazioni di Alberto Pozzato e Marc Vazquez. Sul 3-3 la formazione toscana allunga dunque nuovamente, andando a ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quinta giornata. Amsicora e Bra in coppia al comando : quinta giornata per il campionato di Serie A1 di Hockey su prato. Non sbagliano Amsicora e HC Bra che fanno cinque su cinque e restano al comando in coppia: saranno ovviamente loro a giocarsi lo scudetto, come da pronostico. Alle loro spalle Valchisone e Ferrini. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. quinta giornata di campionato Butterfly Roma-HC Bra 2-4 (Komarov Hafiizhuddin – NUT; Chiesa 3, Gobran ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte Forte dei Marmi nel posticipo e va in testa alla classifica. Breganze espugna Correggio : Con i posticipi domenicali, si è conclusa anche la terza giornata della stagione regolare del Campionato Italiano 2019/2020 di Hockey pista. Andiamo quindi a vedere come sono andate le cose nelle sfide che hanno visto coinvolte Trissino-Forte dei Marmi e Correggio-Breganze e quali effetti i risultati hanno avuto sulla classifica. Nel big match fra i veneti e i toscani campioni d’Italia, a spuntarla sono stati i primi che sulla pista amica ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quarta giornata. Amsicora e Bra a braccetto davanti : Classico doppio turno per il campionato maschile di Hockey su prato di Serie A1. Squadre impegnate dunque sia di sabato che di domenica, oggi è andata in scena la quarta giornata. Proseguono a braccetto in testa alla classifica HC Bra, vincente oggi per 4-3 in casa sull’Adige), ed Amsicora (devastante sul Bologna). Si ferma la corsa della Ferrini, sconfitta in casa dal Butterfly. Tra le inseguitrici del duo a sorpresa troviamo Valchisone, ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : disastro Valdagno - che rischia il primato - vincono Sarzana e Lodi : Terza giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019, che vede il primo e clamoroso ko del Valdagno, capace di iniziare il match contro la Capispezia Sarzana nel peggiore dei modi, chiudendo il primo tempo in svantaggio 4-0, per poi crollare nella ripresa, cercando una disperata rimonta nel finale, con la sfida che si conclude 7-3, con tripletta di Francesco Rossi. Domani dunque Forte dei Marmi, in caso di successo contro Trissino, ...