Sei persone | quattro militari e due civili | sono morte in seguito a una valanga sul

Tre esplosioni hanno ucciso Sei persone a Qamishli - città a maggioranza curda nel nord della Siria : Lunedì pomeriggio tre esplosioni hanno ucciso sei civili a Qamishli, città a maggioranza curda nel nord della Siria: per ora non ci sono ancora rivendicazioni, ma l’attacco è avvenuto poche ore dopo che lo Stato Islamico (o ISIS) aveva rivendicato

Sei persone sono state arrestate per i cori razzisti durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra : La polizia bulgara ha arrestato sei persone per i cori razzisti del pubblico durante la partita di lunedì tra Bulgaria e Inghilterra, giocata nello stadio Vasil Levski di Sofia. BBC scrive che la polizia ha identificato altre nove persone su cui

Cori razzisti Bulgaria-Inghilterra : arrestate Sei persone : Non sono mancati i momenti di tensione durante le ultime partite valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Nel dettaglio sono stati arrestati sei tifosi in relazione a Cori razzisti che si sono verificati durante la partita Bulgaria-Inghilterra. L’annuncio è arrivato direttamente dalla polizia bulgara. “Sei persone sono state arrestate, tre sono ricercate. Le indagini continuano per valutare la complicità di altre ...

Sei persone sono state rinviate a giudizio per il crollo di una palazzina di Amatrice nel terremoto del 2016 : tra di loro c’è l’ex sindaco Sergio Pirozzi : Il gup del tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio sei persone per il crollo di una palazzina di Amatrice avvenuto a causa del terremoto nel Centro Italia del 2016: l’edificio, costruito nell’ambito del progetto di edilizia residenziale pubblica INA-Casa,

Roma - abusati in oratorio per Sei anni : arrestate tre persone. Le vittime sono due minori : Si tratta di due stranieri che all'epoca delle violenze avevano 10 e 15 anni. Ai domiciliari tre Romani tra i 65 e gli 85 anni

Sei persone sono morte in Corea del Sud a causa del tifone Mitag : In Corea del Sud sei persone sono morte e quattro sono state ferite a causa del tifone Mitag, il 18esimo arrivato nel Paese quest’anno; alcune, ha detto il ministero degli Interni sudCoreano, sono state uccise dal crollo di strutture dovuto

Ancona - centri massaggi a luci rosse : nove sequestri e Sei persone indagate : La Squadra Mobile di Ancona, in collaborazione con i colleghi di altre città italiane, ha eseguito nella prima mattina di martedì 1 ottobre un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tutte accusate, a vario titolo, di sfruttamento e induzione alla prostituzione. In totale sono sei le persone finite nel registro degli indagati. I soggetti, tutti di nazionalità italiana, avrebbero costretto diverse donne a lavorare in ...

Sardegna : stupefacenti per un milione di euro - arrestate Sei persone : Avevano organizzato un vero e proprio traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana, che partiva dalla città di Nuoro, per poi rifornire i venditori di droga delle varie piazze di spaccio della città di Sassari. I carabinieri della Sezione operativa del Comando della Compagnia di Sassari, al termine dell’operazione definita “Officina”, hanno arrestato sei persone (volti conosciuti alle forze dell’ordine) e ne hanno ...