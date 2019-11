Sconcerti | “Ronaldo doveva chiedere scusa per essere andato via prima della fine della

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Marioè intervenuto questo pomeriggio a Radio TMW per parlare dei temi di attualità nel calcio, tar i quali anche il futuro italiano di Ibrahimovic “Se andasse a Bologna sarebbe per amicizia. Ma non ci sono sfide per vincere al momento. Chi si assumerebbe Ibra, che pesa sull’ambiente? Sarebbe uno choc per tutto l’ambiente. E’ un ragazzo troppo intelligente, sa che può trovare una squadra per vincere ma lontano dall’Italia. Per Saputo, presidente del Bologna, sarebbe il primo colpo di testa, una scelta fuori dai suoi canoni. Bologna sarebbe adatta a lui” Sulla questione Ronaldo che appare definitivamente risolta dopo le parole del calciatore dal ritiro con il Portogallo, ha aggiunto “C’è una grande voglia di pensare che ha vinto la Juve, che ha fatto rientrare il caso. Il problema non è mai stato se era infortunato o meno. ...

