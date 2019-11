SCENARI Ecco perché Trump non lascerà Erdogan e la Turchia a Putin

SCENARI O/ Mattarella - Ilva - regionali : ecco perché non si vota : La situazione non lo consente: il caso Ilva , la manovra, l'agenda elettorale regionale e istituzionale non permettono di andare alle urne

Mercato Juve - Mandzukic ha detto no al Qatar : ecco il nuovo SCENARIo! : Mercato JuveNTUS- Dopo un Mercato d’assoluta protagonista, la Juventus si prepara a concentrarsi totalmente anche in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Certo l’addio di Emre Can, il centrocampista tedesco potrebbe lasciare i bianconeri ed essere inserito come potenziale pedina di scambio per l’affare Rakitic. Il centrocampista croato piace parecchio a Sarri e alla società Juventina, tutto dipenderà dalla presa ...