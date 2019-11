Sanremo 2020 | Amadeus | Gli artisti in gara saranno a Soliti Ignoti il 6

Fonte : blogo

(Di lunedì 18 novembre 2019) Calendario alla mano mancano 79 giorni all'apertura del settantesimo Festival di. La macchina organizzativa è in movimento, così come il suo conduttore e direttorecoche ha dato il via alle danze per la fase finale delladei giovani due giorni fa a Italia sì con Marco Liorni, presentandosi in studio.Per 4 puntate dedicherà parte del suo programma alla selezione dei cantanti che accederanno alla finalissima del prossimo 19 dicembre, condotta da quest'ultimo.Giovani 2019: Marco Liorni conduce la finale del 19 dicembre, ex conduttori del Festival in giuria: "Gliinil 6 gennaio" pubblicato su TVBlog.it 18 novembre 2019 13:12.

