San Ferdinando | a otto mesi dallo sgombero della baraccopoli rimangono tonnellate di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Adi Sanrestano i rifiuti nella zona industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro. “Dellodel 6 marzodi rifiuti che lo Stato non riesce a smaltire – spiega Celeste Logiacco, la segretariaCgil Piana di Gioia Tauro -. Al di là delle promesse e delle passerelle è questo ciò che rimane sul territorio. Adesso il ghetto non c’è più ma non basta sbaraccare. Servono delle soluzioni alternative non solo per l’accoglienza ma anche per mettere in sicurezza quell’area. Se non si interviene, quello è stato solo un momento mediatico”. Intanto la nuova tendopoli realizzata di fronte al ghetto è al collasso e non ce la farà a ospitare tutti i migranti stagionali che arriveranno in Calabria per la raccolta delle arance. “Non basta – aggiunge Logiacco – per coprire il fabbisogno dei posti ...

